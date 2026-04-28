Cadence - aplikacija za učenje i uvježbavanje glazbene teorije na gitari

Dobro poznavanje teorije dodatno ubrzava učenje sviranja bilo kojega glazbala, pa tako i gitara, a ovo je zanimljiva aplikacija koja će pomoći ne samo da se ovlada teorijom, nego i da se stečena znanja pretvore u konkretno i pravilno sviranje…

OSNOVNI PODACI Naziv Cadence Namjena Svladavanje glazbene teorije ključne za gitaru Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 3,09 eur mj ili 35,99 eur jednokratno (Premium)

Cadence je zgodno osmišljena aplikacija koja nema ambiciju zamijeniti glazbenu školu, ali će svejedno pomoći svladati one dijelove glazbene teorije koji su ključni za gitaru (intervali, akordi, skale, progresije i drugo), time olakšati samo poznavanje instrumenta te pomoći da se povezuje ono što se svladalo u teoriji, s onim što se zbilja izvodi na gitari.

Naime, gitara je instrument pun ponavljanja i simetričnih obrazaca, ali bez teorijskog okvira ti se obrasci ne povezuju u cjelinu, a upravo se tu ova aplikacija pokazuje korisnom. Koncipirana je tako da nudi kratke lekcije koje se prolaze u svega nekoliko minuta, s time da svaka nudi jasno vizualno prikazane hvatove kombinirane s kratkim zvučnim primjerima.

Ideja je da se tako lakše mogu povezivati teorijski pojmovi sa pozicijom na samome vratu gitare, a tome u prilog ide upravo i činjenica da je teorijsko gradovi zapravo svedeno na niz kratkih lekcija koje se međusobno nadovezuju. Nakon svake lekcije slijedi i praktični izazov kojim se zapravo provjerava koliko se gradivo doista i usvojilo, ali i koji i sami služe kao vježba.

Sučelje aplikacije je jednostavno i uredno, tu je i zgodno osmišljena biblioteka u kojoj će se pronaći više od dvije tisuće akorda, skala, arpeggija i progresija, kao i drugih stvarčica, pa aplikacija može doista biti korisna i kao određeni dodatni izvor znanja. Osnovna inačica je besplatna no ograničena (potrebno je otvoriti korisnički račun), ali tu je izdanje Premium koje stoji 3,09 eura mjesečno ili 35,99 eura jednokratno.