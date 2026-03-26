Callsheet - brzi pregled informacijama o filmovima, serijama i glumačkoj postavi

Callsheet je aplikacija namijenjena Appleovim uređajima koja će biti zanimljiva svima onima koji žele brzo provjeriti tko stoji iza određenog filma ili epizode neke serije i to bez oglasa, otvaranja korisničkog računa i drugih smetala…

OSNOVNI PODACI Naziv Callsheet Namjena Informacije o filmovima i serijama Android Nema iOS App Store Cijena Besplatan / od 1 USD mjesečno

Callsheet je aplikacija namijenjena ljubiteljima filmova i serija i traže način na koji mogu jednostavno provjeriti osnovne informacije o samom filmu ili epizodi neke serije, skupa s informacijama o glumačkoj postavi i drugim povezanim informacijama. No, ono što ovu aplikaciju čini drukčijom od drugih, činjenica je da eliminira smetala.

Drugim riječima, nije potrebno otvoriti korisnički račun, nema oglasa, nema algoritamski ponuđenog sadržaja te drugo što je postalo sastavnim dijelom drugih sličnih aplikacija ili platformi. Oslanja se na TMDB kao izvor podataka, a nudi i neke dodatne mogućnosti i zanimljive detalje.

Tako je tu opcija izračuna starosti glumaca i članova ekipe u trenutku izlaska određenog filma ili epizode neke serije, a tu je i prikaz visine glumaca, dok će nekima sigurno biti zanimljiva i činjenica da je aplikacija napravljena tako da pomaže izbjeći otkrivanje činjenice o radnji u filmovima ili serijama (spoilera).

Aplikacija nudi do 20 besplatnih pretraga nakon čega je potrebno aktivirati pretplatu (mjesečnu ili godišnju), tu je i mogućnost spremanja filmova, eksperimentalno povezivanje s poznatim rješenjem Plex, kao i neki drugi detalji. Bilo kako bilo, oni koji traže jednostavan način da doznaju osnovne informacije o filmovima i serijama sa što je manje mogućih smetala, Callsheet se nameće kao prihvatljivo rješenje.