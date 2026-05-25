Cinelyse - otkriva što vrijedi iduće pogledati uz pomoć umjetne inteligencije

Riječ je o aplikaciji namijenjenoj ljubiteljima filmova i serija koji žele uvijek pri ruci imati rješenje koje će im pomoći otkriti koji film ili TV seriju vrijedi iduće pogledati ovisno o raspoloženju, ali i drugim parametrima…

Matija Gračanin ponedjeljak, 25. svibnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Cinelyse
Namjena Preporuka za filmove i TV Serije
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 2,99 eura mj ili 19,92 eura god (Premium)

Cinelyse spada u kategoriju aplikacija koje nude preporuke koji film ili TV seriju vrijedi pogledati ili može poslužiti čisto kao način da se vidi što je dobro, aktualno i popularno, dok je tu i element umjetne inteligencije, pa se aplikacija postavlja i kao svojevrsni pametni pomoćnik koji preporuča što bi trebalo pogledati ovisno o raspoloženju, osjećaju i slično.

Sučelje je tipično za ovaj tip aplikacije, a njime dominira upravo pregled filmova i TV serija. Izražena je i društvena komponenta pa je dodavanjem prijatelja moguće dodatno utjecati na same preporuke i ono što će biti prikazano (zapravo je ovo jedan od ključnih elemenata same aplikacije pa itekako vrijedi dodati prijatelje i pozvati ih u aplikaciju).

Dakako, tu je i podrška za pretraživanje pa je vrlo lako moguće pronaći neki film ili TV seriju, a onda doznati i niz informacija, no tu je najvažnija karakteristika činjenica da se oslanja na umjetnu inteligenciju pa je moguće pretraživati opisujući što bi se htjelo pogledati (npr. triler komedija iz devedesetih).

Osim toga, aplikacija se može koristiti i kao način na koji se prati što se pogledalo, filmove i serije je moguće dodavati u favorite, ocjenjivati i slično. Tu je i niz drugih detalja i mogućnosti, pa svi oni koji traže zgodno riješenu aplikaciju koja će im pomoći da otkriju što bi mogli pogledati i što je trenutno popularno i aktualno, upravo su je pronašli.

Na umu samo treba imati da je korištenje umjetne inteligencije ograničeno te se besplatno može dobiti deset upita u prvom tjednu, a onda tri po danu. To se ograničenje može ukloniti uz inačicu Premium koja stoji 2,99 eura mjesečno ili 19,92 eura godišnje, dok se pojedinačni krediti mogu dobiti i gledanjem reklama.

