Cinematique - zgodna aplikacija za praćenje novosti u svijetu filma i serija

Cinematique je lijepo napravljena aplikacija za istinske filmofile i ljubitelje TV serija, a zapravo nudi veliku bazu podataka serija i filmova te mogućnost stvaranja osobnoga kataloga te omogućuje praćenje sadržaja koji se gleda, želi gledati i vjerojatno bi se trebao pogledati…

OSNOVNI PODACI Naziv Cinematique Namjena Praćenje i otkrivanje novih filmova i serija Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 0,99 eur jednokratno ili mjesečno (donacija)

Cinematique je aplikacija za prave filmofile i ljubitelje TV Serija koja omogućuje praćenje novosti iz svijeta filma i serija, zatim otkrivanje novog sadržaja na temelju vlastitih preferencija i relativno izraženu društvenu komponentu, kao i mogućnost vođenja vlastite kolekcije filmova i serija.

Tako je moguće pregledavati bazu filmova koja se svakodnevno ažurira, pratiti nadolazeće premijere te dobivati preporuke na temelju naslova koji su se prethodno gledali te stvarati personalizirane popise za gledanje filmova ili serija. Aplikacija se oslanja na strojno učenje, što znači da će preporuke biti bolje tijekom vremena, a tu su i brojni drugi praktični detalji.

Sučelje aplikacije je moderno i fleksibilno, a svakako je dobro i to što Cinematique podržava dodavanje korisničkih računa za TMDB, Trakt.tv i Simkl, dok se većina informacija pohranjuje koristeći lokalni korisnički profil (aplikaciju je moguiće povezati i s Googleovim Driveom za backup). Naravno, osim što aplikacija nudi mnoštvo informacija o filmova i serijama, tu je i pregled novosti, a što će se aplikacija više koristiti, to će korisnije biti i statistike koje prikuplja.

Zanimljivost je i to što nudi integraciju s generativnom umjetnom inteligencijom (AI Hub), no za to je potrebno unijeti API ključ za Googleov Gemini. Detalja i mogućnost ima još, pa svi oni koji traže zgodno osmišljenu aplikaciju kroz koju će moći dodatno pratiti što se od filmova i serija upravo gleda, kao i što bi trebalo pogledati, ovu bi trebali iskušati. Aplikacija se može koristiti besplatno, ali se primaju donacije (ili 0,99 eura jednokratno ili isto toliko mjesečno).