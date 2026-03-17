Clipboard - proširuje mogućnosti međuspremnika na Androidu i MacOS-u

Clipboard je aplikacija za koju se već prema njenom nazivu može zaključiti da nastoji poboljšati mogućnosti međuspremnika, ali ovdje je riječ o višeplatformskoj aplikaciji koja je napravljena za Android pametne telefona i Mac računala…

OSNOVNI PODACI Naziv Clipboard Namjena Proširenje međuspremnika na Android telefonima Android Google Play iOS MacOS Cijena Besplatan / 1,09 eur mj, 7,99 eur godišnje ili 22,99 jednokratno (Premium/Pro)

Upravljanje međuspremnikom, pogotovo na pametnim telefonima, prilično je ograničeno, pa svi oni koji bi vrlo rado na raspolaganju imali pregled svega što su i nekom trenutku kopirali na svojem Android telefonu, a onda isto to imali dostupno i na svojem Mac računalu, Clipboard je aplikacija koju bi trebali iskušati.

Naime, ova aplikacija ne samo da čuva povijest kopiranog tekstualnog sadržaja i omogućuje pretraživanje, nego nudi da se međuspremniku pristupi na Android telefonu, Mac računalu, pa čak i putem weba, pri čemu će sve uredno biti sinkronizirano. Na taj je način vrlo lako doći do onoga što se sačuvalo u međuspremniku, ali i pohranjene stavke naknadno uređivati.

Štoviše, tu su i neke napredne mogućnosti kao što je Ask AI kojom se može dobiti sažetak teksta, stvarati novi sadržaj ili postavljati pitanja o onome što se nalazi u međuspremniku. Osim toga, kopirani je tekst moguće i ponešto organizirati (svrstavati ih u mape te ima dodjeljivati tagove), a svakako je zgodno i to što je moguće napraviti pričuvne kopije.

Ukratko, ova aplikacija ne želi biti samo klasično mjesto za pohranu kopiranog teksta, nego praktičan alat za upravljanje predlošcima teksta, bilješkama i komadićima teksta koji se stalno iznova moraju upotrebljavati. Osnovna inačica je besplatna no, kao i većina drugih aplikacija, ponešto je ograničena, pa za potpuno opremljeno izdanje Premium valja plaćati pretplatu koja mjesečno stoji 1,09 eura, godišnje 7,99 eura ili se jednokratno može platiti 22,99 eura.