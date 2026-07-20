Clipboard Remote - višeplatformska aplikacija za lako dijeljenje međuspremnika smartfona

Postoji mnogo načina na koje je moguće na računalu ili drugom uređaju učiniti dostupna sadržaj međuspremnika pametnog telefona, no Clipboard Remote je postao popularan zbog činjenice da radi na više platformi, kao i toga što radi u lokalnoj mreži…

OSNOVNI PODACI Naziv Clipboard Remote Namjena Dijeljenje sadržaja međuspremnika Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatno

Clipboard Remote je potencijalno korisna aplikacija koja omogućuje jednostavno kopiranje i lijepljenje teksta, poveznica i slika između različitih uređaja, a za razliku od većine sličnih aplikacija koje se obično oslanjaju na oblak, ova se usredotočuje na izravnu i sigurnu razmjenu isključivo unutar lokalne mreže.

Za korištenje aplikacije potrebno je instalirati je na dva ili više uređaja, a podržane su sve važnije platforme (Windows, macOS, iOS i Android). Svakako je dobro to što će aplikacija automatski riješiti razlike međuspremnika na podržanim operacijskim sustavima, a sve počinje vrlo jednostavno riješenim uparivanjem uređaja koji će onda biti organizirani u zasebne kartice (veza između uređaja je šifrirana).

Tu je važno istaknuti da se prijenosi ne odvijaju automatski u pozadini nego ih je potrebno ručno inicirati (ponajviše zbog sigurnosti i privatnosti), a zanimljiv je detalj i to što kada je povezano tri uređaja, jedan može poslužiti kao most za prijenos podataka između preostala dva. Doduše, valja reći i da aplikacija mora biti pokrenuta i aktivna kako bi se primio tekst, slika ili ostali sadržaj koji se šalje.

Clipboard Remote nudi i neke dodatne mogućnosti kao što je kartica s povijesti kopiranja te prepoznavanje URL-ova i adresa e-pošte koje se mogu izravno otvarati u zadanim aplikacijama, tu je i mogućnost osnovnog uređivanja, rotiranja i izrezivanja slika prije nego što ih se pošalje, ali i neki drugi detalji. Aplikacija se može koristiti besplatno.