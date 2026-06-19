Clipr - praktična aplikacija za pametnije upravljanje međuspremnikom na Androidu

Riječ je o jednom od relativno popularnih, no svakako praktičnih mobilnih alata koji se specijaliziraju za upravljanje međuspremnikom na Androidu, a koji se postavlja kao svojevrsna trajna memorija samoga međuspremnika…

OSNOVNI PODACI Naziv Clipr Namjena Upravljanje međuspremnikom na Androidu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 3,19 eur (Premium)

Ugrađeni međuspemnik u Android telefone prilično je rudimentaran i zapravo ne nudi neke napredne mogućnosti te, slično kao i brojni drugi, može u danom trenutku držati samo jednu kopiranu stavku, kakva god ona bila. Srećom, postoje aplikacije kao što je Clipr koji uvode čitav niz drugih mogućnosti.

Nakon što ga se instalira, dobiva se pregled povijest kopiranih stavaka, pretraživanje, mape, favorite, predloške, a tu je čak i osnovno uređivanje teksta. Drugim riječima, Clipr radi kao trajna memorija međuspremnika i sve što se kopira, automatski se sprema, a svaki unos može se urediti, ponovno kopirati, podijeliti ili obrisati.

Sučelje je jednostavno, ali dovoljno fleksibilno pa je tu prikaz kopiranog teksta u cijelosti, dodatak prikaza broja znakova i riječi te brze akcije za URL‑ove, brojeve telefona, adrese ili OTP kodove, pa čak i prepoznavanje boja i drugih formata. Osim toga, sama se aplikacija ističe i što se tiče svojih organizacijskih mogućnosti.

Moguće je stvarati neograničen broj mapa, označavati favorite, dodavati bilješke, koristiti automatske oznake prema tipu sadržaja te vraćati greškom izbrisane stavke. Za osjetljive podatke tu je i zaštićeni trezor, a na umu valja imati i da sve ostaje lokalno na uređaju (iznimka je opcionalna sinkronizacija putem Google Drivea).

Dakako, tu su i brojne druge mogućnosti i detalji čime se Clipr pozicionira kao jedan od najmoćnijih alata za upravljanje međuspemnikom na Androidu. Osnovna se inačica može koristiti besplatno, ali tu je i potpuno opremljeno izdanje Premium koje stoji 3,19 eura jednokratno.