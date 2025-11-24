Comet - pametni web preglednik s dubljom integracijom umjetne inteligencije

Comet je sada već dobro poznati web preglednik s dubokom integracijom umjetne inteligencije iza kojega stoji Perplexity, no tek je odnedavno postao dostupan i na Android telefonima, pa se sada može tijekom surfanja na smartfonu koristiti integrirani AI asistent…

OSNOVNI PODACI Naziv Comet Namjena Web preglednik s integrianom umjetnom inteligencijom Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Comet je Perplexityjev web preglednik koji integrira umjetnu inteligenciju, odnosno, nudi pametnog asistenta koji je u stanju autonomno izvršavati složene zadatke koji se sastoje od više koraka. Drugim riječima, ovo je mobilni web preglednik koji se može smatrati predvodnikom onoga što se naziva surfanjem uz agente (Agentic Browsing).

Zasad je na mobilnim platformama dostupan isključivo na Androidu, a nakon što ga se instalira, dobit će se zapravo prilično jednostavan web preglednik koji nudi one najvažnije mogućnosti bez kojih bi moderni browser bio nezamisliv (recimo, dostupno je blokiranje oglasa), ali se još ne može uspoređivati s daleko opremljenijim punokrvnim web preglednicima.

Da bi ga se koristilo, potrebno je otvoriti Perplexityjev korisnički račun, a nakon nekoliko osnovnih uvodnih koraka te mogućnosti da ga se postavi kao zadani web preglednik, moguće ga je početi koristiti te od ugrađenog asistenta tražiti da obavlja raznovrsne zadatke. Od toga da na nekoj web trgovini pronađe najpovoljniji predmet, preko toga da napravi sažetak neke stranice ili je prevede, pa sve do drugih vrsta zadataka ili složenijeg pretraživanja.

Zadatke je moguće zadavati i glasovnim putem, tu su i neke dodatne mogućnosti kao što je pametno grupiranje otvorenih kartica, te drugi detalji. U svakom slučaju, oni koji na svojemu telefonu žele iskušati agentski pristup surfanju webom te u svakome trenutku na raspolaganju imati pametnog asistenta, Comet je web preglednik koji bi trebali probati. No, s obzirom na njegovu prirodu, uvijek treba imati određenu dozu opreza, ponajviše zbog sigurnosti.