ComposePDF Pro - alat za osnovni rad s dokumentima u PDF-u s podrškom za skeniranje

Nije riječ o sveobuhvatnoj aplikaciji za rad s dokumentima u PDF-u nego o mobilnom alatu koji su usredotočuje na ono što će se s dokumentima u tom formatu najčešće i raditi s mobilnog telefona, uz podršku za jednostavno skeniranje dokumenata…

OSNOVNI PODACI Naziv ComposePDF Pro Namjena Rad s dokumentima u PDF-u Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Premda bi se dodatak Pro u nazivu aplikacije mogao protumačiti kao da je riječ o zbilja moćnom i raskošno opremljenom mobilnom alatu za rad s dokumentima u PDF-u, ComposePDF Pro je aplikacija koja se zapravo usredotočuje na ono najvažnije, nudeći i neke praktične sitnice.

U suštini, nudi one mogućnosti koje se ionako najčešće izvode na mobilnom telefonu, a koje se tiču rada s dokumentima u PDF-u, pa je tako moguće brzo spajati više dokumenata u jedan, lako konvertirati slike u PDF i obratno, izdvajati stranice iz nekog dokumenta te ih dodavati u neki dokument, mijenjati redoslijed stranica ili ih uklanjati i slično.

Osim toga, uz to što je moguće dokumente u PDF-u učitavati s unutarnje memorije telefona, tu je i podrška za skeniranje dokumenata pri čemu će rubovi automatski biti detektirani, a onda je moguće dodatno optimizirati skeniranje dokument, primijeniti šačicu filtara te ga jednostavno izrezivati i rotirati.

Da bi stvar bila još bolja, sve se odvija izravno na pametnom telefonu (nije potrebna internetska veza), a sama se aplikacija može pohvaliti vrlo jednostavnim sučeljem, kao i sasvim pristojnim performansama. Drugim riječima, oni koji traže jednostavan i besplatan mobilni alat za osnovni rad s dokumentima u PDF-u, upravo su ga pronašli.