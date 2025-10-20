Cymath - rješavanje matematičkih problema izravno na pametnom telefonu

Aplikacija koje se specijaliziraju za rješavanje raznovrsnih matematički problema već odavna nisu ništa novo. Ovo je još jedna takva aplikacija koja ne samo da će ponuditi konačno rješenje, nego i jasne korake kako se do samoga rješenja i dolazi…

OSNOVNI PODACI Naziv Cymath Namjena Rješavanje matematičkih zadataka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Cymath još je jedna prilično popularna edukativna aplikacija koja je specijalizirana za rješavanje raznovrsnih matematičkih problema. Ističe se jednostavnim i vrlo preglednim sučeljem, dok se za unos samih zadataka može koristiti ugrađena virtualna tipkovnica ili je zadatke moguće fotografirati kamerom ugrađenom u pametni telefon (okviru skeniranja je moguće prilagoditi dimenzije, a aplikacija može prepoznati i rukom napisane zadatke).

Slično kao i druge aplikacije ovoga tipa, Cymath će odmah prionuti na rješavanje koristeći parcijalno i umjetnu inteligenciju, a ključna je prednost, kao i edukativna vrijednost ove aplikacije, činjenica da neće samo ponuditi rješenje, nego će biti prikazani i koraci kako se do samoga rješenja dolazi. Pritom je dobro i to što pokriva niz matematičkih područja, algebru, trigonometriju, derivacije i integrale, rješavanje jednadžbi, faktorizaciju i drugo.

Osim toga, zgodno je i to što je Cymathu moguće naznačiti točno što se od njega očekuje, pa ako je neki izraz potrebno pojednostaviti ili možda rastaviti kakav algebarski izraz na faktore, raditi s integralima ili diferencijalnim jednadžbama, proširiti neki izraz, te još štošta drugo, sve je moguće izabrati s jednostavno osmišljenog popisa (Topics), a onda rješavanje prepustiti samoj aplikaciji.

Naravno, Cymath podržava i prikaz grafova, a tu su i neki drugi detalji i praktične sitnice koju ovu aplikaciju čine prilično solidnim matematičkim pomoćnikom. Osnovno izdanje aplikacije je besplatno, ali za više je mogućnosti i još detaljnija objašnjenja koraka rješavanja nekoga zadatka, kao i isključivanje oglase, potrebno plaćati mjesečnu pretplatu od 5,97 eura za izdanje Premium.