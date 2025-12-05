Disorganized - digitalna bilježnica za jednostavnu pohranu raznovrsnih informacija

Konkurencija u području aplikacija koje se specijaliziraju za stvaranje i organiziranje bilježaka prilično je žestoka, a ovo je još jedna aplikacija koja nastoji privući korisnike. To nastoji postići jednostavnošću i možda nešto manje strukturiranim pristupom…

OSNOVNI PODACI Naziv Disorganized Namjena Solidna aplikacija za upravljanje digitalnim bilješkama Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Većina tradicionalnih aplikacija za stvaranje i organizaciju bilježaka obično se oslanjaju na strukturiran pristup kako ne bi nastao posvemašnji kaos u sve većem broju informacija koji se pohranjuje (obično je najmanje potrebno sve kategorizirati, dodavati tagove i slično), no Disorganized nudi ponešto drukčiji pristup premda nudi i neke sasvim klasične mogućnosti.

Taj se pristup već može naslutiti iz samoga naziva aplikacije i zapravo se želi naglasiti kreativni proces; sama aplikacija se ne ističe raskošnim sučeljem ili velikim mogućnostima, nego joj je primarni cilj svima omogućiti da u trenutku inspiracije zabilježe neku ideju, bilo u obliku teksta ili kao kakav crtež ili skicu, popis zadataka i drugo.

Za sam unos teksta oslanja se na Markdown, a svemu pridonosi i minimalistički (gotovo spartanski) pristup sučelju (odstupna je i noćna tema) te neki zgodno osmišljeni detalji. Tako je tu mogućnost stvaranja predložaka od bilježaka i onda njihova kloniranja, a tu su i one brojne druge tipične mogućnosti kao što je, primjerice, postavljanje alarma.

Osim toga, priličan je naglasak stavljen i na sigurnost i privatnost korisnika (sama je aplikacija otvorena koda), dok se sav sadržaj pohranjuje lokalno na uređaju (uz otvaranje korisničkog računa dobiva se i mogućnost sinkronizacije te korištenje i kroz web preglednik).

U svakom slučaju, oni koji traže zanimljivo rješenje za brzo i jednostavno stvaranje bilježaka i ne žele biti opterećeni klasičnim pristupom organizaciji sadržaja koji se unosi, ovo je aplikacija koju bi mogli probati. Uz besplatno izdanje nešto smanjenih mogućnosti, tu je i izdanje Premium koje stoji 4,29 eura mjesečno (u tom je izdanju podržana sinkronizacija).