DoneAgo - drukčiji podsjetnik i planer koji prati zadatke koji su napravljeni

U moru klasičnih planera i podsjetnika koji se svi usredotočuju na to koje zadatke tek treba napraviti, ova se aplikacija zapravo bavi zadacima koji su već napravljeni, a onda je moguće vidjeti koliko je vremena prošlo od kada su zadnji put izvršeni…

OSNOVNI PODACI Naziv DoneAgo Namjena Podsjetnik i planer s drukčijim pristupom Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 5,99 eur godišnje ili 18,99 eur jednokratno (Premium)

DoneAgo je, u suštini, planer i organizator no koji organizaciji vremena i izvršavanje svakodnevnih zadataka pristupa ponešto drukčije od klasičnih aplikacija ovoga tipa. Naime, omogućava bilježenje svega ono što se doista dogodilo ili izvršilo te zatim prati i prikazuje koliko je od toga prošlo vremena.

Ideja je zapravo jednostavna; svaki zadatak, neka obveza ili rutina dobiva vlastiti prostor za praćenje sa statusima koje svatko može sam za sebe definirati, a svaka promjena statusa automatski resetira ugrađeni mjerač vremena. Na taj način zapravo više ne treba pamtiti je li se nahranila mačka, obavila kupovina, zalila biljka ili kad se zadnji put provjerilo ulje u automobilu, to se može prepustiti DoneAgou.

Sučelje je oku ugodno, a dominiraju pločice koje predstavljaju zadatke i putem kojih se očekuje da se promijeni status. Tu su i vizualni prikazi koji omogućuju pregled povijesti pa je lako moguće vidjeti ritam obaveza, rutina i zadataka i to svih onih koji se inače ne uklapaju u onaj tradicionalni kalendarski pristup i klasično planiranje obaveza unaprijed.

Drugim riječima, ovo je zanimljiva aplikacija koja nudi zgodan pregled tipičnih aktivnosti i može poslužiti kao podsjetnik, pa svi oni koji traže drukčiji pristup organizaciji osobnog vremena, ovo je aplikacija koju vrijedi probati. Osnovna inačica je besplatna no ograničena, no tu je izdanje Premium koje stoji 18,99 eura jednokratno ili 5,99 eura godišnje.