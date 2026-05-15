DopaScore – pomaže osvijestiti koristi li se pametni telefon namjenski ili impulzivno

DopaScore još je jedna aplikacija koja nastoji dati uvid u to kako se koristi pametni telefon i to posebnim naglaskom na to koristi li ga se namjenski i korisno ili impulzivno i pretežito na društvene mreže ili pretežito prebacivanje između aplikacija…

Matija Gračanin petak, 15. svibnja 2026. u 06:30
📷 Bug / Grok
OSNOVNI PODACI
Naziv DopaScore 
Namjena Daje uvid u to koristi li se pametni telefon prekomjerno
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

DopaScore nije tipična aplikacija za praćenje vremena provedenog ispred pametnog telefona, nego nastoji pomoći da se prepoznaju točni obrasci korištenja pametnog telefona, a sve kako bi se osvijestila činjenica koristi li ga se prekomjerno i pretežito za zabavu i impulzivno ili ga se koristi namjenski te kontrolirano.

Drugim riječima, aplikacija ne pokušava samo izmjeriti koliko se dugo koristi pametni telefon, nego koliko je to korištenje fragmentirano, impulzivno i usmjereno na stalno prebacivanje pažnje između različitih aplikacija, čime smartfon zapravo postaje štetan za mentalno zdravlje zbog učestalih doza dopamina.

Dakle, ono što će DopaScore zapravo pratiti jest upravo učestalog prebacivanja između aplikacija, koliko se često poseže za pametnim telefonom (broji otključavanja), koliko se smartfon koristi u kontinuitetu i koliko se brzo reagira nakon što se aktivira obavijest. Na temelju toga će izračunati DopaScore te na taj način dati uvid u to koliko se kontrolirano koristi sam telefon.

Samo sučelje je vrlo jednostavno i uredno, svi podaci se pohranjuju i obrađuju lokalno na telefonu, tu je i nešto dublji statistički pregled, mogućnost filtriranja određenih aplikacija kako ne bi bile obuhvaćene samim procjenama, kao i neki drugi detalji. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti posve besplatno.

