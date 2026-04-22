DuoDivvy - olakšava da se na pravedan način podijele troškovi među parovima

Dobro je poznata činjenica da su financije jedan od najčešćih prijepora među parovima, a ovo je aplikacija koja nastoji ponajprije modernim parovima olakšati da na pravedan i transparentan način međusobno podijele troškove…

Matija Gračanin srijeda, 22. travnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv DuoDivvy 
Namjena Pravedna raspodjela troškova
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 4,99 eur godišnje (Premium)

Novac je jedan od najčešćih izvora frustracije i prijepora među parovima, a postoje podaci prema kojima se oko 68 posto parova svađa najmanje jednom mjesečno oko novca. DuoDivvy je višejezična aplikacija koja želi olakšati pravednu raspodjelu troškova među modernim parovima uzimajući u obzir čak i kriterij samih prihoda.

Naime, temelj pravedne raspodjele su zapravo prihodi pa je u aplikaciju najprije potrebno unijeti neto primanja obaju partnera, a DuoDivvy će zatim izračunati omjer kojim će se podijeliti zajednički troškovi. Dakle, ako jedan partner zarađuje 60 posto ukupnog kućnog prihoda, aplikacija će mu pripisati 60 posto zajedničkih troškova.

Na umu treba imati da je DuoDivvy namijenjen ponajprije onima koji već imaju kakav-takav dogovor oko zajedničkih financija, no traže praktičan alat koji će im omogućiti da troškove doista pravednije i preciznije raspodijele, a ne sveobuhvatnu aplikaciju za upravljanje (zajedničkim) budžetom ili osobnim financijama (premda je se može koristiti i na taj način, no ograničeno).

Naravno, sama aplikacija nudi i niz raznovrsnih praktičnih detalja i mogućnosti kao što je praćenje samih troškova (moguće je bilježiti plaćanja najamnine, kupovine namirnica i slično), a sve se sinkronizira u stvarnom vremenu (potrebno je otvoriti korisnički račun). Tako je zapravo lako vidjeti tko je što platio i koliko je još dužan u odnosu na partnera.

Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali zato ograničena, dok je za sve mogućnosti potrebno kupiti izdanje Premium koje godišnje stoji 4,99 eura (i taj je troška moguće pravedno raspodijeliti među partnerima).

