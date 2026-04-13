Edge Gallery - Googleov katalog AI modela koji se mogu izvršavati lokalno na smartfonu

Riječ je o svojevrsnom digitalnom katalogu i igralištu putem kojega se mogu preuzimati Googleovi veliki jezični modeli za koje smatra da su dovoljno zreli da bi se mogli izvršavati lokalno na pametnom telefonu i ponuditi solidne rezultate i performanse…

OSNOVNI PODACI Naziv Edge Gallery Namjena Katalog Googleovih lokalnih AI modela Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Edge Gallery je višeplatformska aplikacija otvorena koda koja je namijenjena istraživanju raznovrsnih Googleovih velikih jezičnih modela izravno na pametnom telefonu, dakle, bez potrebe da se podaci u bilo kojem trenutku šalju nekamo u oblak, što znači da će sve uredno raditi i bez internetske veze.

Doduše, da bi potonje bilo moguće, najprije je potrebno preuzeti neki od dostupnih modela što je prilično jednostavno budući da je aplikacija zamišljena upravo kao svojevrsni digitalni katalog i igralište namijenjeno eksperimentiranju s velikim jezičnim modelima (na umu samo treba imati da treba osigurati dovoljno slobodno prostora, a što se performansi tiče, one izravno ovise o hardverskim mogućnostima telefona).

U suštini, dostupne su dvije verzije iste obitelji modela (Gemma-4 i Gemma-3), s modelima koji su optimizirani za različite zadatke. Od generalnog dijaloga, preko analitike fotografija, pa sve do transkripcije i prevođenja zvučnih zapisa, izvođenja radnji na pametnom telefonu, rada s agentima kroz različite skillove, pa čak i igranja (Tiny Garden).

U svakom slučaju, ovo je vrlo poligon koji će ponajviše zanimljiv biti svima onima koji žele na jednostavan način vidjeti koliko modeli koji se izvršavaju lokalno, a iza kojih stoji Google DeepMind, mogu biti korisni i koliko se daleko može ići bez potrebe za korištenjem modela u oblaku, kao i kada se spremaju stvarati aplikacija s integriranom podrškom za ovdje dostupne velike jezične modele.