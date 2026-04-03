Ente Ensu - pametni asistent koji se u cijelosti izvršava lokalno na pametnom telefonu

Aplikacije koje omogućavaju izvršavanje i korištenje modela umjetne inteligencije izravno na pametnim telefonima sve su češće, pa je bilo samo pitanje vremena kada će se tvrtka poznata po aplikacija koje naglašavaju privatnost napraviti i vlastitu aplikaciju toga tipa…

OSNOVNI PODACI Naziv Ente Ensu Namjena AI pomoćnik koji se izvršava lokalno na pametnom telefonu Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Ente je sada već dobro poznata tvrtka koja se dobrim dijelom usredotočuje na sigurnost i privatnost, a poznata je po aplikacijama kao što su Ente Locker i Ente Auth, nedavno je objavila i Ensu. Riječ je o aplikaciji koja se postavlja kao asistent s umjetnom inteligencijom kod kojeg je specifično to što se u cijelosti izvršava na pametnom telefonu.

U tom se smislu razlikuje od drugih aplikacija koje omogućuju preuzimanje i izvršavanje poznatih AI modela izravno na pametnom telefonu, budući da nudi samo jedan model koji je posebno razvijen upravo za ovu aplikaciju. U suštini se po temeljnim mogućnostima ne razlikuje od drugih univerzalnih pomoćnika, no treba imati na umu da je ipak reduciranih sposobnosti, pogotovo u kontekstu toga da se izvršava lokalno na pametnom telefonu.

Ono čemu može poslužiti jest odgovarati na opća pitanja, rješavati matematičke probleme, objašnjavati i generirati programski kod, davati razne savjete i slično. Dakle, sve ono što bi se i moglo očekivati od jednog AI pomoćnika. Instalacija je jednostavna, a nije ni potrebno otvoriti korisnički račun.

Međutim, nakon prvog pokretanja, potrebno je preuzeti model (teži oko 2,5 GB), a nakon još kratkog procesa pripremanja, dijalog može započeti. Dobro je to što je riječ o multimodalnom modelu, što znači da je moguće raditi i sa slikama i dokumentima, no pritom treba imati na umu da ne može zamijeniti dobro poznate i moćne LLM-ove i chatbotove, ali može poslužiti za osnovnu interakciju kada se prihvate njegova ograničenja.