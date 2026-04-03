Ente Ensu - pametni asistent koji se u cijelosti izvršava lokalno na pametnom telefonu
Aplikacije koje omogućavaju izvršavanje i korištenje modela umjetne inteligencije izravno na pametnim telefonima sve su češće, pa je bilo samo pitanje vremena kada će se tvrtka poznata po aplikacija koje naglašavaju privatnost napraviti i vlastitu aplikaciju toga tipa…
|Naziv
|Ente Ensu
|Namjena
|AI pomoćnik koji se izvršava lokalno na pametnom telefonu
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan
Ente je sada već dobro poznata tvrtka koja se dobrim dijelom usredotočuje na sigurnost i privatnost, a poznata je po aplikacijama kao što su Ente Locker i Ente Auth, nedavno je objavila i Ensu. Riječ je o aplikaciji koja se postavlja kao asistent s umjetnom inteligencijom kod kojeg je specifično to što se u cijelosti izvršava na pametnom telefonu.
U tom se smislu razlikuje od drugih aplikacija koje omogućuju preuzimanje i izvršavanje poznatih AI modela izravno na pametnom telefonu, budući da nudi samo jedan model koji je posebno razvijen upravo za ovu aplikaciju. U suštini se po temeljnim mogućnostima ne razlikuje od drugih univerzalnih pomoćnika, no treba imati na umu da je ipak reduciranih sposobnosti, pogotovo u kontekstu toga da se izvršava lokalno na pametnom telefonu.
Ono čemu može poslužiti jest odgovarati na opća pitanja, rješavati matematičke probleme, objašnjavati i generirati programski kod, davati razne savjete i slično. Dakle, sve ono što bi se i moglo očekivati od jednog AI pomoćnika. Instalacija je jednostavna, a nije ni potrebno otvoriti korisnički račun.
Međutim, nakon prvog pokretanja, potrebno je preuzeti model (teži oko 2,5 GB), a nakon još kratkog procesa pripremanja, dijalog može započeti. Dobro je to što je riječ o multimodalnom modelu, što znači da je moguće raditi i sa slikama i dokumentima, no pritom treba imati na umu da ne može zamijeniti dobro poznate i moćne LLM-ove i chatbotove, ali može poslužiti za osnovnu interakciju kada se prihvate njegova ograničenja.