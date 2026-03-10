Episteme Reader - univerzalni mobilni čitač e-knjiga te niza drugih popularnih formata

Premda se na prvi pogled može činiti kako je riječ tek o još jednom klasičnom čitaču elektroničkih knjiga, ova se aplikacija otvorena koda postavlja više kao univerzalni čitač različitih formata s osobitim fokusom na čitanje bez suvišnih distrakcija…

OSNOVNI PODACI Naziv Episteme Reader Namjena Čitač e-knjiga, ali i drugih popularnih formata Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 4,99 eur (Pro)

Episteme Reader je aplikacija otvorena koda ponajprije namijenjena Android pametnim telefonima koja se specijalizira za čitanje e-knjiga te različitih vrsta dokumenata i datoteka (podržani su PDF, EPUB, MOBI i AZW3, ali i jednostavni tekstualni formati kao što su MarkDown, obični tekst i HTML).

Jedna od temeljnih karakteristika ovoga čitača krije se u činjenici da se usredotočuje na čitanje datoteka koje se nalaze pohranjene na unutarnjoj memoriji telefona što ujedno znači da ne nudi poveznice na poznate online biblioteke, ali i to da se sve može koristiti bez potrebe za internetskom vezom (nema ni oglasa, a nije potrebno ni otvoriti korisnički račun no prijava je moguća uz Google).

Sučelje je prilično jednostavno, a sve počinje tako da se formira vlastita biblioteka uvozom podržanih formata (moguće je namjestiti i mapu koju će Episteme Reader marljivo nadzirati). Pritom je moguće sve i organizirati, stvarati virtualne police, razvrstavati sadržaj prema naslovu, autoru ili napretku čitanja te se brzo vratiti na nedavno otvorene knjige. Tu su i neke druge mogućnosti kao što je pretraživanje ili označavanje dijelova teksta.

Ugođaj čitanja bilo kojeg od podržanih formata je prilično dobar (moguće je čitati listanjem stranica ili skrolanjem), a sama aplikacija nudi i neke dodatne naprednije mogućnosti. Tako je tu, na primjer, podrška za TTS, podrška za sinkronizaciju, generiranje sažetaka uz AI i drugi detalji. Doduše, dio tih je mogućnost rezerviran za izdanje Pro koje stoji 4,99 eura jednokratno.