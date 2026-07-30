Fabuly - pristup više od dvadeset tisuća književnih klasika u obliku audio knjiga

Audio knjige već odavna nisu ništa neobično i mnogi uživaju slušati brojna djela putem popularnih platformi i aplikacija. Fabuly je još jedno takvo rješenje no koje se pretežito usredotočuje na poznate književne klasike…

Matija Gračanin četvrtak, 30. srpnja 2026. u 06:30
📷 Bug/AI
Bug/AI
OSNOVNI PODACI
Naziv Fabuly
Namjena Kolekcija zvučnih knjiga poznatih književnih klasika
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 0,99 eur mj (Premium)

Fabuly je zgodno osmišljena mobilna aplikacija koja nastoji iskoristiti činjenicu da se velika većina klasičnih književnih djela već odavno nalazi u javnoj domeni i dostupno je potpuno besplatno, pa se zapravo nameće kao odlično rješenje za sve one koji žele uživati u audio knjigama slavnih književnih klasika.

Aplikacija nudi djela nekih od najvećih imena svjetske književnosti, od Jane Austen, Arthura Conana Doylea i Edgara Allana Poea pa sve do Dostojevskog i Tolstoja, a svakako je zgodno to što nema vremenskih ograničenja slušanja dok je možda jedan od najpraktičnijih detalja mogućnost sinkroniziranog praćenja teksta dok naracija traje (doduše, ova je opcija dostupna samo na odabranim naslovima).

Na umu treba imati da velika većina zvučnih zapisa u besplatnoj inačici potječe iz javno dostupnih projekata poput LibriVoxa i Gutenberga pa treba prihvatiti i činjenicu da kvaliteta naracija i zvučnoga zapisa može prilično varirati (dobar dio sadržaja čitaju volonteri). Ipak. To što se besplatno može uživati u brojnim književnim naslovima, ima veću težinu nego razlike u kvaliteti.

Sučelje aplikacija je prilično uglađeno, a tu su i neke prilično standardne mogućnosti kao što je ugrađeni tajmer za spavanje, prilagođavanje fontova, preskakanje poglavlja, kao i preuzimanje za slušanje audio knjiga onda kada nema internetske veze. Premda bi se besplatna inačica većini mogla pokazati i više nego dostatnom, tu je inačica Premium koja stoji 0,99 eura mjesečno (to se izdanje može besplatno iskušavati tri dana) te uvodi dodatne mogućnosti.

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