Facetune - pomaže dotjerati potrete do savršenstva nudeći alate koje je vrlo lako koristiti

OSNOVNI PODACI Naziv Facetune Namjena Odlična aplikacija za uređivanje i retuširanje slika Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 156 kn godišnje

Svatko na fotografijama želi ispasti savršeno ili barem bolje nego što se možda izgleda u nekom trenutku u stvarnosti. No u tom se naumu nerijetko ispriječe neočekivane (i neželjene) okolnosti – prištići, neželjeno crvenilo, neposlušna kosa ili već neka druga smetala kojom se priroda voli katkada grubo našaliti.

Srećom, digitalna tehnologija već je odavna omogućila da se takvi nedostaci i sitne nepravilnosti relativno lako isprave, a ako se ne pretjera u retuširanju, fotografije mogu ispasti odlično dok će subjekti fotografije koja se popravlja ispasti sjajno i ostati zadovoljni.

Facetune je, vjerojatno pogađate, jedna od ponajboljih aplikacija koja upravo to omogućava i to izravno na pametnom telefonu. Nudi šačicu alata za retuširanje fotografija koji ugodno iznenađuju rezultatima, pa se gotovo svaki portret ili sebić može dotjerati do savršenstva i one nesavršenosti ili neželjene elemente koji samo smetaju, relativno lako ukloniti.

Da bi stvar bila još bolja, nudi i mogućnost generiranja AI likovne umjetnosti kako bi se napravila spektakularne pozadine, a tu je i podrška za dorađivanje videozapisa. Doduše, premda je alate koje nudi prilično lako koristiti i konačni rezultati ugodno iznenađuju, ipak treba imati nešto malo iskustva, umješnosti i strpljenja.

Na umu valja imati i da je potrebno otvoriti korisnički račun, ali i to da je za punu iskoristivost aplikacije potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 156 kn. Naravno, da bi se vidjelo što Facetune zapravo sve može ponuditi, besplatno ga se može iskušavati sedam dana.