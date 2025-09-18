Famverge - koristi umjetnu inteligenciji da olakša praćenje osobnih troškova

Aplikacije za praćenje osobnih troškova već odavna nisu ništa novo, a ovo je još jedna koja se pokušava u žestokoj konkurenciji nastoji istaknuti činjenicom da koristi umjetnu inteligenciju kako bi olakšala unos troškova…

Matija Gračanin četvrtak, 18. rujna 2025. u 06:20
OSNOVNI PODACI
Naziv Famverge
Namjena Pojednostavljuje praćenje osobne potrošnje
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Famverge je aplikacija koja omogućuje praćenje osobnih troškovima i upravljanje financijama, a jedan od ključnih mogućnosti jest oslanjanje na umjetnu inteligenciju. Naime, nudi jednostavno fotografiranje računa kamerom ugrađenom u pametni telefon, a onda koristeći umjetnu inteligenciju izvlači potrebne informacije.

Time se, naravno, olakšava u ubrzava svakodnevni unos računa te time i praćenje osobne potrošnje, a svakako je zgodno i to što će automatski kategorizirati troškove upravo na temelju onoga što se nalazilo na skeniranom računu. Dakako, tu su i brojne druge mogućnosti bez kakvih bi aplikacija ovoga tipa zapravo bila nezamisliva.

Osim toga, tu je i mogućnost stvaranja grupa pa je moguće pratiti troškove unutar obitelji, zatim lijepo osmišljeni grafikoni uz koje je vrlo lako dobiti jasan pregled troškova te opću analitiku, tu je i podrška za sinkronizaciju podataka, a svakako je dobro i to što su svi podaci šifrirani čime se osigurava i visoka razina privatnosti.

Da bi stvar bila još bolja, Famverge se može koristiti i sasvim besplatno, pa oni koji traže prilično solidno osmišljenu aplikaciju koja maksimalno pojednostavljuje bilježenje osobnih troškova te pomaže da se stekne bolja kontrola nad troškovima, ovo bi svakako trebali iskušati.



