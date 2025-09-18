Famverge - koristi umjetnu inteligenciji da olakša praćenje osobnih troškova

Aplikacije za praćenje osobnih troškova već odavna nisu ništa novo, a ovo je još jedna koja se pokušava u žestokoj konkurenciji nastoji istaknuti činjenicom da koristi umjetnu inteligenciju kako bi olakšala unos troškova…

OSNOVNI PODACI Naziv Famverge Namjena Pojednostavljuje praćenje osobne potrošnje Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Famverge je aplikacija koja omogućuje praćenje osobnih troškovima i upravljanje financijama, a jedan od ključnih mogućnosti jest oslanjanje na umjetnu inteligenciju. Naime, nudi jednostavno fotografiranje računa kamerom ugrađenom u pametni telefon, a onda koristeći umjetnu inteligenciju izvlači potrebne informacije.

Time se, naravno, olakšava u ubrzava svakodnevni unos računa te time i praćenje osobne potrošnje, a svakako je zgodno i to što će automatski kategorizirati troškove upravo na temelju onoga što se nalazilo na skeniranom računu. Dakako, tu su i brojne druge mogućnosti bez kakvih bi aplikacija ovoga tipa zapravo bila nezamisliva.

Osim toga, tu je i mogućnost stvaranja grupa pa je moguće pratiti troškove unutar obitelji, zatim lijepo osmišljeni grafikoni uz koje je vrlo lako dobiti jasan pregled troškova te opću analitiku, tu je i podrška za sinkronizaciju podataka, a svakako je dobro i to što su svi podaci šifrirani čime se osigurava i visoka razina privatnosti.

Da bi stvar bila još bolja, Famverge se može koristiti i sasvim besplatno, pa oni koji traže prilično solidno osmišljenu aplikaciju koja maksimalno pojednostavljuje bilježenje osobnih troškova te pomaže da se stekne bolja kontrola nad troškovima, ovo bi svakako trebali iskušati.