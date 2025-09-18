Famverge - koristi umjetnu inteligenciji da olakša praćenje osobnih troškova
Aplikacije za praćenje osobnih troškova već odavna nisu ništa novo, a ovo je još jedna koja se pokušava u žestokoj konkurenciji nastoji istaknuti činjenicom da koristi umjetnu inteligenciju kako bi olakšala unos troškova…
|Naziv
|Famverge
|Namjena
|Pojednostavljuje praćenje osobne potrošnje
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan
Famverge je aplikacija koja omogućuje praćenje osobnih troškovima i upravljanje financijama, a jedan od ključnih mogućnosti jest oslanjanje na umjetnu inteligenciju. Naime, nudi jednostavno fotografiranje računa kamerom ugrađenom u pametni telefon, a onda koristeći umjetnu inteligenciju izvlači potrebne informacije.
Time se, naravno, olakšava u ubrzava svakodnevni unos računa te time i praćenje osobne potrošnje, a svakako je zgodno i to što će automatski kategorizirati troškove upravo na temelju onoga što se nalazilo na skeniranom računu. Dakako, tu su i brojne druge mogućnosti bez kakvih bi aplikacija ovoga tipa zapravo bila nezamisliva.
Osim toga, tu je i mogućnost stvaranja grupa pa je moguće pratiti troškove unutar obitelji, zatim lijepo osmišljeni grafikoni uz koje je vrlo lako dobiti jasan pregled troškova te opću analitiku, tu je i podrška za sinkronizaciju podataka, a svakako je dobro i to što su svi podaci šifrirani čime se osigurava i visoka razina privatnosti.
Da bi stvar bila još bolja, Famverge se može koristiti i sasvim besplatno, pa oni koji traže prilično solidno osmišljenu aplikaciju koja maksimalno pojednostavljuje bilježenje osobnih troškova te pomaže da se stekne bolja kontrola nad troškovima, ovo bi svakako trebali iskušati.