FileTreeSize - pomaže pronaći mape koje zauzimaju najviše prostora na smartfonu

Riječ je o zgodno osmišljenom mobilnom alatu koji se specijalizira za jednostavan pronalazak direktorija koji zauzimaju najviše prostora na pametnom telefonu, a ponajprije se ističe vizualnim prikazom direktorija…

Matija Gračanin ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 06:30
📷 Bug / Grok
OSNOVNI PODACI
Naziv FileTreeSize
Namjena Otkriva mape i datoteke koje troše najviše pohrane
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 1,39 eur (Pro)

Alat koji se specijaliziraju za vizualni prikaz što najviše zauzima diskovnog prostora na računalima već odavna nisu ništa novo, i to pogotovo oni koji se uvelike oslanjaju na grafički prikaz koliko koja mapa ili datoteka troši prostora kroz obojane blokove, a FileTreeSize je aplikacija koja takvo što nastoji donijeti i na pametne telefone.

Naime, odmah po pokretanju će analizirati unutarnju memoriju telefona ako ima odgovarajuće dozvole (nudi i podršku za SD kartice), a onda će u vrlo jednostavnom i zapravo rudimentarnom sučelju prikazati blokove različitih veličina i boja kojima se označava koliko neka mapa ili datoteka zauzima prostora te koji je tip (o potonjem ovisi boja).

Naravno, u svakom je trenutku moguće izbrisati mapu ili datoteku, a jednako je tako moguće i birati između prikaza s blokovima ili aktivirati klasičnih hijerarhijski popis mapa i datoteka. Zgodno je i to što je podržano pretraživanje, tu je i mogućnost dodavanja pojedinih mapa za analizu, kao i neki drugi detalji.

Oni koji žele aplikaciju iskoristiti i za analizu sistemskih datoteka mogu uključiti i root modalitet (no zato treba imati rootan telefon), dok tu je i mogućnost da se koristi Shizuku. Uz besplatnu inačicu, tu je i izdanje Pro koje stoji 1,39 eura jednokratno, a koje ne samo da uklanja oglase, nego otključava i pristup svim mogućnostima.



