Flashify - prošireno podešavanje bljeskalice ugrađene u pametni telefon

Riječ je o minimalističkoj i vrlo jednostavnoj, ali i praktičnoj aplikaciji koja omogućava da se prilagodi jačina svjetlosti bljeskalice ugrađene u pametni telefon i to ručno ili ovisno o uvjetima osvjetljenja u okolini…

OSNOVNI PODACI Naziv Flashify Namjena Prilagođavanje inteziteta bljeskalice Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Premda se Flashify na prvi pogled može činiti kao vrlo banalna i možda nepotrebna aplikacija, u praksi se može pokazati da bi itekako mogla biti korisna. Naime, riječ je o aplikaciji koja omogućava uključivanje ili isključivanje bljeskalice, ali i podešavanje jačine svjetlosti koju će bljeskalica emitirati (neki pametni telefoni to već mogu i bez potrebe za instalacijom zasebne aplikacije).

Međutim, osim što je jačinu svjetlosti moguće prilagoditi ručno, aplikacija može na temelju uvjeta osvjetljenje u okolini automatski prilagoditi intenzitet same bljeskalice što se nekada može pokazati itekako korisnim. Osim toga, tu je i mogućnost da se bljeskalicom komunicira korištenjem Morseove abecede.

Potonje je vrlo lako koristiti, samo se upiše niz znakova koje se želi emitirati i Flashify će osigurati da se bljeskalica aktivira. Sučelje aplikacije je vrlo jednostavno, a čak ni ne postoje posebne postavke. Ipak, dostupan je widget za brzu aktivaciju kao i pločica koju se može dodati na Quick Settings panel.

Sve u svemu, ovo je strogo namjenska i sasvim solidno izvedena aplikacija koja svoj posao obavlja onako kako bi se od nje to i očekivalo. Nema oglasa, posve je besplatna, pa oni koji traže način da upravljaju intenzitetom bljeskalice na svojem pametnom telefonu uz još pokoji detalj, ovo je aplikacija koju bi trebali iskušati.