Flights25 - još jedna aplikacija za praćenje letova s fokusom na kašnjenja i praktičnost

Riječ je o još jednom rješenju za kontinuirano praćenje letova koje će se dopasti svima onima koji žele sve informacije o svom letu na jednom mjestu, a koje podržava i skeniranje ukrcajnih propusnica te niz drugih korisnih stvarčica...

OSNOVNI PODACI Naziv PairDrop Namjena Neslužbena aplikacija za Android servisa PairDrop Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 8,99 eur mj, 40,99 eur godišnje ili 149,99 eura jednokratno (Premium)

Premda je područje aplikacija za praćenje zračnog prometa zasićeno i njime već dominiraju slavna imena poput Flightradara24 ili specijaliziranih alata poput Flightyja, Flights25 se svojim specifičnim mogućnostima te funkcionalnošću uspijeva istaknuti budući da najviše naglašava konkretne potrebe samih putnika, ali i posada zrakoplova.

Tako se umjesto tek običnog prikaza mape s kretanjima zrakoplova, naglasak stavlja na rano uočavanje potencijalnih problema u zračnom prometu, jednostavan unos letova te vođenje i praćenje osobne putne statistike. Dodavanje letova vrlo je jednostavno (podržano je skeniranje ukrcajnih propusnica), a zanimljivo je i to da je podržana migracija povijesti letove iz konkurentnih aplikacija i servisa.

Flights25 bit će zanimljivim i posadama zrakoplova budući da nudi automatsku sinkroznizaciju sa servisom Delta MiCrew, no temeljna je prednost činjenica da je aplikacija u stanju upozoriti na moguće probleme s letom čak i do 25 sati prije samoga polijetanja. U tom će periodu aplikacija analizirati kretanje i status dolaznog zrakoplova, te bilježiti kašnjenja ili poremećaje, čak i prije nego što ih zrakoplovni prijevoznik službeno objavi na terminalu.

Dobivat će se i obavijesti o promjeni gateova ili samom kašnjenju leta i to putem SMS poruka, a tu je i detaljna vremenska crta koja prikazuje točna vremena rulanja, polijetanja i slijetanja, pa čak i 3D globus koji prikazije sve preletjene rute, ukupne milje te posjećene države i zračne luke.

Očekivano, osnovna inačica aplikacija može se koristiti sasvim besplatno, no za sve je mogućnosti i uklanjanje ograničena potrebno plaćati pretplatu za izdanje Premium koje stoji 40,99 eura godišnje, 8,99 eura mjesečno ili 149,99 eura jednokratno.