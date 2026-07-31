Flowbytes - aplikacija otvorenog koda za upravljanje i pregled mrežnog prometa

Flowbytes je praktična aplikacija koja ne samo da pomaže pratiti potrošnju prometa pojedinih aplikacija, nego će u stvarnom vremenu prikazivati i brzinu internetske veze, a tu je i mogućnost da se pojedinim aplikacijama ograniči pristup Internetu…

OSNOVNI PODACI Naziv Flowbytes Namjena Praćenje internetske brzine te limitiranje pristupa aplikacijama Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Aplikacija koje se specijaliziraju za praćenje potrošnje mrežnoga prometa kao i općeniti nadzor nad time koje aplikacije pristupaju Internetu nisu ništa neobično, a Flowbytes je još jedna takva aplikacija namijenjena Android pametnim telefonima. Ističe se modernim i vrlo preglednim sučeljem (nudi i temu prilagođenu za AMOLED zaslone), ali i sasvim zgodno odmjerenim mogućnostima.

Uz to što u svakome trenutku prikazuje točnu brzinu kojom se prenose podaci pri čemu nudi i praćenje brzine u stvarnom vremenu unutar statusne trake, aplikacija nudi i detaljnu analitiku po pojedinim aplikacijama, pa je vrlo lako identificirati koje od njih neopravdano ili pretjerano troše dostupan internetski promet.

Doduše, ono po čemu se Flowbytes dodatno ističe, svakako je mogućnost postavljanja limita potrošnje za svaku aplikaciju individualno, kao i potpuno blokiranje pristupa Internetu. Pritom se oslanja na Androidov VPN čime se izbjegava potreba da telefon bude rootan (potrebno je samo dati odgovarajuće dozvole).

Unatoč tome što Flowbytes praktički čitavo vrijeme radi u pozadini, potrošnja baterije nije previše zamjetna i, mora se to priznati, svoj posao obavlja sasvim korektno. Ukratko, svi oni koji traže jednostavnu aplikaciju za prikaz aktualne internetske brzine, svakako bi trebali vidjeti što im ova besplatna aplikacija može ponuditi.