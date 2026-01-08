FlowStack - pomaže pri obavljanju dnevnih zadataka i nastoji spriječiti prokrastinaciju

Svima onima koji se muče s odgađanjem zadataka te održavanjem očekivane razine produktivnosti, ova bi se aplikacija mogla pokazati prilično korisnom. Naime, olakšava upravljanje zadacima tako da im se precizno odredi koliko traje njihovo rješavanje…

Matija Gračanin četvrtak, 8. siječnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv FlowStack
Namjena Pomaže kod organizacije obavljanja zadataka
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 30,99 eur ili 19,99 eur godišnje (Premium)

FlowStack je potencijalno korisna aplikacija koja želi pospješiti produktivnost te pomoći pri upravljanju vremena i to tako da omogući definiranje zadataka na vremenskoj traci, ili bolje rečeno, svakom se zadatku mora odrediti koliko će biti vremena potrebno da ga se obavi i tako se zapravo dobije strukturirana vremenska traka.

Za korištenje aplikacije nije potrebno otvoriti korisnički račun, krasi je uredno i pregledno sučelje, a i čitavu je stvar prilično jednostavno koristiti. Nakon što se definiraju zadaci, oni će biti poredani jedan za drugim (stacking), a za svaki je zadatak moguće postaviti tajmer, odnosno, definirati njegovo točno trajanje čime se pomiče sljedeći zadatak u nizu.

Ideja je dobiti jasan i strukturiran pregled svega što je potrebno obaviti, ali i da se krupni i složeniji zadaci svedu na manje dijelove kako bi se lakše zadržala usredotočenost i ritam te kako bi se u konačnici spriječilo odgađanje izvršavanje zadatka ili nezgodna prokrastinacija. Jednom kada su svi zadaci definirani, aplikacija prikazuje preostalo vrijeme za svaki zadatak, dok se prelazak s jedne aktivnosti na drugu odvija automatski.

Naravno, tu su i brojni drugi detalji i praktične mogućnosti, pa se FlowStack nameće kao vrlo zanimljivo rješenje za sve one koji traže jednostavan, ali učinkovit način organizacije dnevnih aktivnosti, bilo da je riječ o učenju, radu od kuće, stvaranju rutina ili tome slično. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti besplatno (nema oglasa), no besplatna je inačica limitirana, dok je tu izdanje Premium koje stoji 30,99 eura jednokratno ili 19,99 eura godišnje (ova se varijanta može besplatno isprobavati tri dana).



