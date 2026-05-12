Focus Friend - aplikacija koja kroz gejmifikaciju pomaže zadržati usredotočenost

Postoji čitav niz aplikacija koja nastoje pomoći da se zadrži fokus na učenje ili posao blokirajući ometala na pametnom telefonu, a ova aplikacija tome pristupa na drukčiji način i to kroz gejmifikaciju i simpatičnog lika kojem treba pomoć…

Matija Gračanin utorak, 12. svibnja 2026. u 06:30
📷 Bug / Copilot
OSNOVNI PODACI
Naziv Focus Friend
Namjena Pomaže zadržati usredotočenost
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 2,09 eur mj, 15,99 eur godišnje ili 31,99 eur jednokratno (Pro)

Onoliko koliko pametni uređaji koji su već odavna postali dijelom naše svakodnevnice mogu biti korisni, isto toliko mogu ometati produktivnost i to upravo onda kada to ne bi trebali. Srećom, postoji niz aplikacija koje nastoje pomoći zadržati usredotočenost na ono što je važno eliminirajući smetala, a Focus Friend je još jedna takva aplikacija.

No, za razliku od većine koje se oslanjaju na klasična ograničenja, ova nastoji usvojiti dobro poznatu metodu i tehniku body doubling koja se često koristi kod osoba s ADHD-om. Naime, cilj je pomoći simpatičnom virtualnom liku Beanu u njegovom poslu, a svaki put kad se izgubi fokus i posegne za telefonom, lik se rastuži jer i sam izgubi fokus.

Osim toga, tu je i sustav nagrada, pa kako će se uspijevati zadržavati usredotočenost kroz zadane sesije, tako će se dobivati i predmeti (namještaj i dekoracije) kojima je moguće ukrasiti prostoriju u kojoj lik boravi. Drugim riječima, aplikacija se oslanja na gejmifikaciju kao ključni način motivacije da se što manje poseže za telefonom.

Osnovna inačica aplikacije se može koristiti besplatno, ali tu je i izdanje Pro koje stoji 2,09 eura mjesečno, 15,99 eura godišnje ili 31,99 eura jednokratno u kojem se dobivaju bolji predmeti i namještaj te više statistika, a tu je i trgovina u kojoj je moguće kupovati i druge likove. U svakom slučaju, oni koji imaju problema s fokusom i pametni telefon im je doista prepreka da budu produktivni, ovo je aplikacija koju bi mogli probati.

