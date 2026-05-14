Gainflow - bilježenje treninga i praćenje napretka uz malu pomoć umjetne inteligencije

Riječ je o aplikaciji koja se specijalizira za evidentiranje i praćenje osobnih treninga snage i rada s utezima, no koja za razliku od brojne konkurencije, nudi neke vrlo specifične mogućnost kao što je analiza videozapisa kako bi se ispravile greške tijekom izvođenja vježbi…

OSNOVNI PODACI Naziv Gainflow Namjena Praćenje treninga i osobnog napretka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 2,99 eur mj (Plus)

Aplikacija koje nude mogućnost evidentiranje treninga kako bi se u svakom trenutku moglo vidjeti osobni napredak definitivno ima mnogo, no Gainflow nudi neke vrlo specifične mogućnost zbog kojeg je vrlo brzo stekla gorljive poklonike. Osim što je zamišljena prvenstveno za treninge snage i rada s utezima, budi i čitav niz drugih mogućnosti.

Između ostalog, u svojoj bazi nudi više od 300 različitih vježbi što znači da je u stanju napraviti personalizirane treninge, no najzvučnija mogućnost po kojoj se definitivno ističe iz gomile, činjenica je da može koristiti umjetnu inteligenciju kojom će analizirati videozapise samoga treninga, a onda ponuditi i ocjenu kvalitete izvođenja samih vježbi.

Naravno, cilj je da pomogne u poboljšanju tehničke izvedbe treninga, a samim time i da se postigne maksimalni učinak uz manje mogućnosti za ozlijede. Uz jednostavno i nenametljivo sučelje, tu su i neki drugi zgodni detalji kao što je tajmer za stanke uz zvučne alarme, dok će se većini vjerojatno dopasti činjenica da nema ograničenja u broju rutina i vježbi koje se mogu kreirati.

Dakako, nije izostala ni društvena komponenta, a tu je i podrška za chat s AI trenerom (istim onim koji će zapravo analizirati tehniku izvođenja vježbi) te još čitav niz drugih stvarčica i mogućnosti, kao i jednostavni grafički prikazi i pregled statistika. Besplatno je izdanje ipak ponešto ograničeno, a za puni je doživljaj potrebno plaćati pretplatu za izdanje Plus koja stoji 2,99 eura mjesečno.