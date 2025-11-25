Game Release Tracker - aplikacija za praćenje izlazaka novih videoigara na različitim platformama

Riječ je o aplikaciji koja bi se mogla dopasti onima koji u svakome trenutku žele znati kada će biti dostupni novi naslovi igara, a zapravo se postavlja kao svojevrsni digitalni katalog i kalendar objave igara za različite platforme…

Matija Gračanin utorak, 25. studenog 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Game Release Tracker
Namjena Praćenje objava igara
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 4,19 eur

Game Release Tracker jednostavna je aplikacija namijenjena svima koji žele redovito pratiti izlazak novih videoigara na različitim platformama. Nije riječ o aplikaciji koja nudi posebnu dodatnu opremu ili napredne mogućnosti, ali ono čemu je namijenjena, obavlja onako kako bi se i očekivalo.

Zapravo, u suštini je riječ o preglednom katalogu igara koji se može pretraživati prema datumu izlaska, platformi ili popularnosti, a zgodno je i to što je moguće napraviti i svojevrsni osobni kalendar izlazaka igara tako da ih se jednostavno označi kao favorite (tako se svaka igra može brže pronaći i lakše je pratiti).

Za korištenje aplikacije nije potrebno otvarati korisnički račun, dok je praktično to što se može dobiti podsjetnik kada se približava datum izlaska igre koja je označena kao favorit i stavljena na vlastiti popis. Osim toga, tu je i widget za početni zaslon koji prikazuje odbrojavanje do izlaska odabranih naslova,

Sučelje aplikacije je asketsko i vrlo pregledno, a za svaku se igru prikazuju one osnovne informacije, datum izlaska, platforma i kratki opis, a tu je i mogućnost da se otvori igra u službenoj trgovini, odnosno, platformama kao što je Steam, Amazon, Xbox i drugo. Aplikacija se može koristiti besplatno, no prikazuje oglase kojih se može ukloniti plaćanjem 4,19 eura.



