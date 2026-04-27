Gdje je tramvaj - prikazuje aktualne pozicije ZET‑ovih tramvaja u gradu Zagrebu

Riječ je o domaćoj aplikaciji koja će biti korisna svima onima koji redovito moraju putovati ZET-ovim tramvajima te samo traže jednostavnu aplikaciju koja prikazuje njihove aktualne pozicije u jednostavnom sučelju i bez posebno raskošne dodatne opreme…

Matija Gračanin ponedjeljak, 27. travnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Gdje je tramvaj 
Namjena Prikaz pozicija ZET-ovih tramvaja
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Svakodnevno korištenje javnoga prometa u Zagrebu itekako može biti stresno, tim više što se nerijetko događa da tramvaji ne dolaze u zadano vrijeme. Stoga ni ne čudi da postoji više aplikacija i rješenja koja omogućuju praćenje pozicija ZET-ovih prometala u stvarnom vremenu, a Gdje je tramvaj je još jedna takva aplikacija.

Ono što se je kod nje evidentno, svakako je činjenica da naglašava apsolutni minimalizam. Sučelje se zapravo svodi na prikaz interaktivne karte na kojoj će u stvarnom vremenu biti prikazane GPS pozicije tramvaja. Naravno, pritom se podaci preuzimaju sa ZET-ovih stranica te na umu treba imati kako su ti podaci označeni kao testni, što znači da točnost aplikacije u prikazu pozicija tramvaja izravno ovisi o podacima za koje je zadužen ZET.

S druge strane, aplikacija nudi prikaz procjene kada će tramvaj stići na postaju (u minutama), a tu je i prikaz svih postaja u blizini i praćenje putanje tramvaja (samo ga se mora kliknuti kako bi se vidjela njegova trasa). Sama aplikacija ne traži posebne dozvole, a jedino što joj treba dopustiti jest lokacija.

Ipak, ako se lokacija ne omogući, na mapi će se i dalje moći pregledavati postaje i tramvaje. Sve u svemu, oni koji cijene apsolutni minimalizam, jednostavnost, a pritom moraju svakodnevno putovati ZET-ovim tramvajima, ovo je aplikacija koju bi mogli probati.

