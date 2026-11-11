Gibson - pretvara pametni telefon u interaktivnu školu gitare

Riječ je o svojevrsnoj mobilnoj školi gitare iza koje stoji poznati proizvođač gitara koja ne nudi samo videozapise s lekcijama, nego je u stanju prepoznati jesu li note doista odsvirane kako treba te tijekom vježbanja ponuditi i povratne informacije...

OSNOVNI PODACI Naziv Gibson Namjena Interaktivna mobilna škola gitare Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / od 18,99 eur mjesečno

Gibson je aplikacije za sve one koji tek žele naučiti svirati gitaru, kao i one koji se u tome žele poboljšati, a premda nosi ime slavnoga proizvođača gitara, aplikacija će uredno raditi s akustičnim i električnim gitarama bilo koje marke. Čitavu je stvar zapravo prilično jednostavno koristiti.

Dovoljno je tek odabrati neku od dostupnih lekcija i početi svirati, a nakon toga će aplikacija pratiti note i akorde te upozoravati na pogreške, pa sve pomalo podsjeća na kakvu glazbenu igru. Sam program podučavanja sviranja gitare osmišljen je tako da postupno vodi od prvih akorda i ritmičkih obrazaca do zahtjevnijih tehnika, rifova i solaža, a uz videolekcije dostupne su i interaktivne tablature.

Poseban dio posvećen je učenju sviranja poznatih pjesama, s prilagođenim aranžmanima i uputama za sviranje, dok je moguće pratiti i napredak kroz pojedine gitarističke vještine te dobiti bolji uvid u ono što još treba uvježbati. Tu su i ugrađeni štimer, metronom te mogućnost usporavanja i ponavljanja zahtjevnijih dijelova lekcije.

Za interaktivno sviranje na Androidu potrebne su slušalice, dok su neke dodatne mogućnosti, poput digitalnog pojačala, zasad dostupne samo na iOS-u. Gibson App može se preuzeti besplatno, ali je broj dnevnih lekcija ograničen. Pretplata Premium otključava cijeli program, a Premium+ i katalog poznatih pjesama. Mjesečna pretplata počinje od 18,99 eura naviše, a tu su i nešto povoljniji godišnji paketi koji uključuju sedmodnevno besplatno probno razdoblje.