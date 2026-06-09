Google Flow - studio za generiranje slika i izradu videozapisa uz umjetnu inteligenciju

Riječ je o Googleovoj aplikaciji koja je još uvijek u beti, a putem koje je moguće na vrlo jednostavan način i to na jednom mjestu generirati slikei s tvarati videozapise. Nastala je spajanjem triju Googleovih alata - Whiska, ImageFX‑a i Veoa…

OSNOVNI PODACI Naziv Google Flow Namjena Googleov studio za generiranje sadržaja uz AI Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Google Flow je zapravo kreativni mobilni studio za generiranje videa i slika, koji u jednom sučelju integrira Whisk te ImageFX za generiranje slika, dok se za video oslanja na dobro poznati Veo 3.1. Drugim riječima, ova aplikacija omogućava da se kroz jedno sučelje i bez potrebe da se prebacuje između više alata, jednostavno generiraju i uređuju slike i videozapisi uz pomoć generativne umjetne inteligencije.

Dakako, kao i brojni drugi Googleovi proizvodi, i ovaj je još uvijek u beti te u suštini, barem što se tiče mobilne inačice, nudi prilično rudimentarne mogućnosti. Sve se svodi na izbor videozapisa ili slike koju se želi urediti ili animirati (vrlo je lako od slike napraviti videozapis). Naravno, pritom se sve radi tek tako da se promptom definira što se želi točno napraviti.

Nekoliko trenutaka kasnije, rezultat će biti prikazan, a onda je moguće nastaviti uređivanje i, kroz uobičajeni iterativni proces, sve fino dorađivati. Jednom kada je slika ili videozapis spreman, moguće ga je preuzeti na svoje pametni telefon, podijeliti s drugima, poslati nekome ili poslati na Youtube.

Sam studio je besplatan, ali se za generiranje troše krediti (osvježavaju se svaki dan), no za manje je ograničenja ili više generiranja i iteracija, potrebno platiti bilo za Google AI Plus, AI Pro ili AI Ultra pretplate, uz koje se dobivaju i brojne druge pogodnosti. Bilo kako bilo, oni koji žele na jednostavan način svoje slike ili videozapise transformirati uz poznate Googleove modele generativne umjetne inteligencije i to izravno na svojem pametnom telefonu, upravo je ovo aplikacija s kojom će to moći učiniti.