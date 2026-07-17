Gradient Weather - vizualno atraktivna i fleksibilna aplikacija za prognozu vremena

Gradient Weather još je jedna aplikacija za prognozu vremena koja nastoji svoje poklonike naći među onima koji traže jednostavno i vizualno atraktivno sučelje, tradicionalni set podataka te relativno visoku razinu fleksibilnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Gradient Weather Namjena Fleksibilna aplikacija za prognozu vremena Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatno

Aplikacija za prognozu vremena definitivno ima mnogo, od onih koji koketiraju s apsolutnim minimalizmom, pa sve do onih koje se vrlo raskošno opremljene. Gradient Weather se smješta otprilike u sredinu ponude nudeći vizualno zgodno osmišljeno sučelje, tipične podatke o vremenskim uvjetima, ali i neke doista zgodne detalje.

Naime, tema se aplikacije mijenja ovisno o vremenskim uvjetima pa će za sunčanog dana prijeći u tople jantarne tonove, dok se za vrijeme oluje ili lošega vremena mijenja u plavo-sive tonove uz animirane efekte grmljavine. Uz to, donosi i punu podršku za Material You, temu prilagođenu za AMOLED zaslone, a tu su čak i fontovi prilagođeni lakšem čitanju kao što je OpenDyslexica.

Ukupni vizualni dojam podiže se i ambijentalnim efektima poput padanja snijega ili kiše, a tu je i simuliranje grmljavine vibracijom telefona (srećom, sve se to može isključiti ako se čini previše napadno). Što se tiče podataka o vremenu, tu nema mnogo iznenađenja te se dobiva prognoza za svaki sat, tu je i sedmodnevna prognoza, te niz podataka o aktualnim vremenskim uvjetima.

Zgodno je to što je sve smješteno u widgete koje je lako moguće razmještati po volji te uključivati ili isključivati. Osim toga, tu je i prilično rafiniran sustav obavijesti; moguće je postaviti alarme za specifične parametre kao što su pad kvalitete zraka, nagle promjene tlaka, UV indeks iznad zadane granice ili razina peluda za točno određene alergene.

Besplatna inačica je ograničena, a za sve je mogućnosti potrebno kupiti izdanje Premium koje stoji 23,99 eura godišnje, 3,59 eura mjesečno ili 26,99 eura jednokratno. U svakom slučaju, oni koji još nisu pronašli svoju omiljenu aplikaciju za prognozu vremena ili žele zamijeniti postojeću, svakako bi mogli probati Gradient Weather.