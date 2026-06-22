Grit - ljepuškasta i funkcionalna aplikacija za praćenje navika i upravljanje zadacima

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja se specijalizira za upravljanje zadacima, ali i za stvaranje i praćenje dobrih navika. No, za drugih aplikacija ovoga tipa, Grit naglasak stavlja na vizualno praćenje osobnog napretka…

OSNOVNI PODACI Naziv Grit Namjena Upravljanje zadacima i praćenje navika Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 1,09 eur mj ili 10,99 eur jednokratno (Plus)

Već je na prvi pogled sasvim jasno da je Grit tek još jedan minimalistički upravitelj zadacima i aplikacija koja može korisna biti onda kada se odluči stvarati dobre navike te za praćenje osobnog napretka. Međutim, od drugih se aplikacija slične namjene ipak ponešto razlikuje.

Doduše, no po broju funkcija i značajki, nego činjenicom da se veliki naglasak stavlja na visoku razinu vizualnog dojma i opću preglednost. Zadaci i navike se prikazuju u jednostavnim blokovima, dok su analitički podaci dostupni kroz nekoliko prikaza, a sve kako bi se tim jednostavnije uočili propusti u rutinama.

Štoviše, tu su mjesečni i tjedni pregledi, zatim usporedbe unazad do godinu dana te nedavno uveden dodatak Consistency Stat. Riječ je metrici koja nastoji ukazati na to koliko je korisnik ustrajan u obavljanju zadataka ili usvajanju rutina, a ne samo koliko se puta nešto samo označilo kao obavljeno.

Dakako, to nije sve što Grit nudi, a na umu treba imati i to da je riječ o aplikaciji otvorena koda pa je lako vidjeti da se redovito razvija i nadograđuje. Osnovno izdanje se može koristiti besplatno, no tu je i izdanje Plus koje stoji 1,09 eura mjesečno ili 10,99 eura jednokratno s kojim se dobivaju dodatne mogućnosti (više analitike i dodatne opcije prilagođavanja aplikacije).