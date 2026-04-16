Hearapy - aplikacija koja potencijalno može smanjiti simptome mučnine pri kretanju

Riječ je o Samsungovoj aplikaciji koja se zapravo temelji na istraživanju provedenom na Sveučilištu Nagoya u Japanu, a koje je pokazalo da slušanje sinusnog zvuka frekvencije 100 Hz može pomoći pri smanjivanju mučnine pri kretanju…

OSNOVNI PODACI Naziv Hearapy Namjena Pomaže smanjiti simptome mučnine pri kretanju Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Hearapy je aplikacija iza koje stoji Samsung, a koja ima potencijala pomoći svima onima koji pate od mučnine pri kretanju. Naime, znanstvenici su na Sveučilištu Nagoya u Japanu proveli istraživanje koje je pokazalo da slušanje sinusnog zvuka frekvencije 100 Hz pri glasnoći od 80 do 85 dB nekoliko minuta može smanjiti osjećaj mučnine pri kretanju.

Prema tom istraživanju, upravo ta frekvencija može privremeno smanjiti simptome mučnine i to stimuliranjem vestibularnog sustava u unutarnjem uhu. Doduše, na umu valja imati da je teško postići specifične uvjete iz istraživanja te potrebne parametre reproducirati na generalno dostupnoj audio opremi (no nije i nemoguće).

Dakle, to što je teže postići zadane parametre, ne znači da Hearapy neće biti od pomoći, tim više ako se raspolaže s kvalitetnijim slušalicama (moraju biti i u stanju reproducirati nisku frekvenciju od 100 Hz dovoljno čisto i dovoljno glasno i to pogotovo u bučnom okruženju), a bez obzira na to što Samsung agresivno preporuča korištenje njihovih Galaxy Buds4 Pro slušalica, njih nije nužno koristiti (aplikacija nema ograničenja u tom smislu).

Drugim riječima, ovo je aplikacija koja će najviše koristiti onima koji redovito osjećaju mučninu u automobilu, autobusu ili avionu, a ne žele posezati za lijekovima koji često izazivaju pospanost. Može je se koristiti besplatno, zasad je dostupna isključivo na Android telefonima, no na umu valja imati da možda neće imati doslovce nikakvog učinka.