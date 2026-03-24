Hevy - aplikacija namijenjena praćenju treninga snage i planiranju rutina

Riječ je o aplikaciji za sve one koji redovito vježbaju, a u suštini funkcionira za svojevrsni digitalni dnevnik vježbanja koje će poslužiti kao praktičan alat za bilježenje serija, ponavljanja i razine opterećenja uz praćenje napretka kroz grafove i povijest odrađenih treninga…

OSNOVNI PODACI Naziv Hevy Namjena Evidentiranje treninga snage i praćenje napretka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 3,49 eura mjesečno, 26,49 eura godišnje ili 86,14 eura jednokratno (Pro=

Hevy nije klasična fitness aplikacija, nego je riječ o platformi koja spada ljubitelje vježbanja s utezima, a postavlja se kao digitalni dnevnik za jednostavno bilježenje odrađenih treninga i praćenje osobnog napretka kroz zgodno osmišljene grafikone.

Sve počinje tako da se otvori korisnički račun (potrebno je i dati neke tipične informacije te se može dobiti i personalizirani program vježbanja uz plaćanje), a jednom kada je to napravljeno, odmah se može početi s evidentiranjem treninga. Pritom se svaka serija unosi ručno, uz mogućnost naznačavanja različitih setova, kao i definiranja automatskih stanki (perioda odmora).

Tu je i planer rutina koji omogućuje izradu vlastitih programa vježbanja ili kopiranje tuđih što će biti osobito korisno onima koji žele standardizirati tjedni raspored treninga, a tu je i katalog vježbi (rutina) uz videozapise koji pokazuju kako ih pravilno treba izvoditi. Dakako, vjerojatno ni ne treba posebno isticati solidno osmišljene grafičke prikaze uz čiju je pomoć lako moguće pratiti osoban napredak.

Ukratko, ova će aplikacija biti posebno korisna onima koji žele precizno osobni pratiti napredak u vježbanju s dizanjima utega, bilo da se radi o klasičnom bodybuildingu, powerliftingu ili jednostavno strukturiranom treningu snage. Osnovna inačica se može koristiti besplatno, no tu se ne dobivaju sve mogućnosti, a za puni je doživljaj potrebno plaćati pretplatu za izdanje Pro koja stoji 3,49 eura mjesečno, 26,49 eura godišnje ili 86,14 eura jednokratno.