HydroTracker - ljepuškasta aplikacija koja prati i podsjeća na unos vode

Aplikacije koje se specijaliziraju za praćenje koliko se kroz dan unosi vode, nisu ništa novo. HydroTracker je aplikacija otvorena koda koja se, prije svega, ističe ljepuškastim sučeljem i naglašenim minimalizmom…

OSNOVNI PODACI Naziv HydroTracker Namjena Praćenje konzumiranja vode s podsjetnicima Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

HydroTracker je asketska, no dovoljno opremljena aplikacija otvorena koda koja se specijalizira za praćenje unosa vode te ne samo da će pomoći pri tome da se ustanovi pije li se dovoljno vode kroz dan, nego će na to i pouzdano podsjećati kako bi se u konačnici zadovoljile barem one minimalne dnevne potrebe za vodom.

Za korištenje aplikacije nije potrebna registracija, a svi se podaci pohranjuju lokalno na uređaju čime se osigurava privatnost (i izbjegava korištenje oblaka). Nakon što se inicijalno postavi osobni profil odgovaranjem na nekoliko pitanja, moguće je definirati vlastite spremnike vode, prilagoditi intervale za podsjetnik, kao i definirati neke druge detalje.

Podatak o tome je li se i koliko se vode popilo, može se unositi ručno ili odabirom jednog od već pripremljenih predložaka (virtualnih spremnika), a što će se preciznije i redovitije podaci unositi, tim će i statistički prikazi koji uključuju tjedne, mjesečne, i godišnje podatke, uz mogućnost praćenja trendova i navika, biti korisniji.

Sučelje aplikacije je vizualno čisto i vrlo pregledno (temelji se na principima Material 3 dizajna), moguće je aktivirati i temu posebno prilagođenu za pametne telefone s AMOLED zaslonom, a tu je i praktičan widget. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija je posve besplatna i ne prikazuju se ni oglasi.