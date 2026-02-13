Incognito Browser - alternativni web preglednik koji cijeni privatnost i blokira oglase

Incognito Browser, baš kao što se to može zaključiti prema njegovom nazivu, web preglednik je koji nastoji osigurati što privatnije moguće surfanje uz opciju blokiranja oglasa. Točnije, ovo je web preglednik koji pomože korisnicima da smanje svoj digitalni otisak…

OSNOVNI PODACI Naziv Incognito Browser Namjena Omogućava smanjivanje digitalnog otiska na Internetu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Riječ je o još jednom alternativnom mobilnom pregledniku koji se, za razliku od većine klasičnih browsera, usredotočuje na to da korisnicima pomogne smanjiti vlastiti digitalni otisak te spriječi danas sasvim uobičajeno pasivno prikupljanje podataka kojima pribjegavaju velike oglašivačke mreže.

Drugim riječima, Incognito Browser će se pobrinuti da se povijest pregledavanja, kolačići i privremene datoteke nepovratno izbrišu onog trena kada se završi s korištenjem aplikacije, a pritom nudi i relativno agresivno blokiranju oglasa i trackera odmah nakon instalacije (nije potrebno dodatno aktivirati blokiranje oglasa, ali blokiranje kolačića jest).

Osim toga, nudi i mogućnost maskiranja user-agenta kako se stranicama ne bi otkrilo s koji se web preglednik koristi (tako se mogu izbjeći i forsirane mobilne inačice web stranica), tu je i podrška za Web3 i IPFS adrese, što nije posebno često među mobilnim preglednicima ovoga tipa, pa će ovo sigurno nekima biti zanimljivo.

Ističe se minimalističkim i vrlo jednostavnim sučeljem, nudi i opciju zaključavanja pristupa samom web pregledniku, tu je i mogućnost blokiranja JavaScripta, kao i brojne druge sitnice i detalji. Sama aplikacija, ako je vjerovati politici privatnosti, ne prikuplja baš nikakve podatke, a Incognito Browser se može koristiti i sasvim besplatno.