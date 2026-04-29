Inkt - aplikacija koja može generirati dovoljno uvjerljiv rukom pisani tekst

Inkt je aplikacija namijenjena svima onima koji žele izbjeći ispisivanje stranica rukom pisanim tekstom. Naime, u stanju je generirati prilično uvjerljiv rukom pisani tekst dok se samo rukopis može i dodatno prilagoditi kako bi završni rezultati bio još uvjerljiviji…

OSNOVNI PODACI Naziv Inkt Namjena Generira stranice s rukom pisanim tekstom Android Google Play iOS Nema Cijena 2,09 eur mj, 5,49 eur godišnje ili 10,99 eur jednokratno

Ink je aplikacija za Android telefone koja se specijalizira za pretvaranje unesenog teksta u stranice koje izgledaju kao da su ispisane rukom, a napravljena je ponajprije za studente i učenike koji moraju predati rukom pisane zadaće ili radove i tu činjenicu nimalo ne skriva. Naravno, ovu bi se aplikaciju trebalo koristiti samo u krajnjoj nuždi ili tek kao svojevrsni kuriozitet.

Koristiti ju je prilično jednostavno; nakon što se otvorio korisnički račun s kojim se obavila prijava u aplikaciju, treba dodatni prvu stranicu te unijeti tekst, a onda ostaje još definirati dodatne parametre kao što je format i izgled same stranice, izabrati vrstu fonta te definirati i druge parametre za što bolji rezultat.

Jednom kada je sve spremno, ostaje još samo kliknuti Generate kako bi se dobila gotova stranica. Naravno, od tuda je moguće nanovo podešavati parametre i eksperimentirati kako bi u konačnici generirani rukopis ispao dovoljno uvjerljiv. Nakon toga, generirane je stranice moguće izvesti u PDF koji će biti pohranjen na unutarnjoj memoriji telefona ili ga se može podijeliti s drugima.

Sve radi bez potrebe za internetskom vezom, sam je proces generiranja vrlo brz, a na umu treba imati da se aplikacija može besplatno iskušavati sedam dana nakon čega je potrebno plaćati pretplatu koja stoji 2,09 eura mjesečno, 5,49 eura godišnje ili 10,99 eura jednokratno. Ukratko, oni koji traže jednostavan način za generiranje rukom pisanog teksta, ovo je aplikacija koju bi trebali probati.