Instants - dijeljenje spontanih trenutaka i neobrađenih fotografija

Riječ je o samostalnoj Instagramovoj aplikaciji koja je prvenstveno namijenjena fotografiranju spontanih trenutaka te dijeljenju slika koje nisu prošle dodatnu obradu i brojne filtre, a sve kako bi se vratio pomalo izgubljeni element izravne, trenutne komunikacije…

OSNOVNI PODACI Naziv Instants Namjena Dijeljenje neobrađenih i spontano snimljenih slika Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Ako se nešto može reći za Instagram i brojne druge slične platforme i društvene mreže, onda je svakako činjenica da se na njima većino mogu vidjeti obrađene, ispolirane i dorađene fotografije. Instants je Instagramova aplikacija koja nastoji vratiti ponešto izgubljeni element spontanosti i dijeljenje neobrađenih slika te izravne i trenutne komunikacije s prijateljima.

Sama aplikacija ne nudi mnogo mogućnosti i pravila su striktna i vrlo jasna. Ne postoji mogućnost učitavanja fotografija iz galerije, nisu dostupni alati za uređivanje, filteri ili bilo kakvi vizualni efekti, a same se fotografije moraju snimati u stvarnom vremenu te je moguće tek dodati tekst (no to nije obavezno). Ideja je jednostavna; natjerati korisnike da dijele samo neobrađene slike koje se zabilježile neki trenutak onakav kakav on doista jest.

Nakon što primatelj otvori primljenu sliku, ona zapravo nestaje, a sadržaj će u bilo kojem slučaju prestati biti dostupan nakon 24 sata. Sama aplikacija ima određene zaštitne mehanizme pa nije moguće napraviti snimku zaslona (ni kao sliku, niti kao video). Ipak, postoji privatna arhiva gdje se sadržaj automatski zadržava do godinu dana s time da je moguće od njega napraviti sažetak (recap) koji je onda moguće plasirati na Instagram Stories.

Ono što je zanimljivo, svakako je to da su tu i neke dodatne mogućnosti kao što je opcija opoziva poslane fotografije prije nego što je primatelj uopće uspije pogledati, a tu je i mogućnost privremenog pauziranja (snooze) dolaznih fotografija. Nekih manjih detalja ima još, no na umu treba imati da je Instants u suštini vrlo rudimentarna aplikacija koja se neće dopasti svima.