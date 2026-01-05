Joytify - aplikacija za streaming glazbe koja se oslanja na javne izvore za glazbu

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja omogućava jednostavno uživanje u glazbi oslanjajući se na javno dostupne izvore glazbe i videozapisa, no koja se prije svega ističe činjenicom da naglašava minimaliziram i praktičnost…

OSNOVNI PODACI Naziv Joytify Namjena Jednostavna aplikacija za streaming glazbe Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 6,49 eur (Premium)

Uz brojne popularne streaming servise, postoje i specijalizirane aplikacije koje se ne oslanjaju na vlastite glazbene repozitorije, nego omogućuje jednostavno uživanje u glazbi koristeći kao izvor poznate platforme i druge javno dostupne izvore. Joytify je upravo još jedna takva aplikacija.

Nije riječ ni o čemu previše naprednom, ali će itekako poslužiti za uživanje u glazbi. Pritom se prilično naglašava praktičnost i određena razina minimalizma, što postaje razvidno već što se tiče samoga sučelja, a premda se Joytify ne može pohvaliti ni raskošnim mogućnostima, neki važni detalji su ipak dostupni.

Za korištenje aplikacije nije potrebno otvoriti korisnički račun, a jedino se prije prvog pokretanje mora odabrati koja će se zemlja koristiti za prikaz trenutačno najslušanije glazbe (postoji i globalni popis, a vrijedi napomenuti da Hrvatska nije jedna od ponuđenih zemalja). Dalje je sve prilično jednostavno, glazba se može pretraživati, tu su već ponuđene playliste, a su tu i top ljestvice te pojedinačne pjesme.

Moguće je pretraživati Youtube, vrlo je lako stvarati vlastite playliste, tu je i nekoliko varijanti sučelja kao i niz parametara koje je moguće prilagoditi, a u postavkama je moguće podešavati i određene parametre koji se tiču kakvoće zvuka (ne treba očekivati čuda niti onu kakvoću kakvu nude specijalizirani servisi). Tu su i drugi detalji kao što je tajmer za spavanje, prikaz tekstova uz pjesme, reprodukcija u pozadini i štošta drugo.

Ukratko, oni koji traže još jednu zgodno napravljenu aplikaciju za besplatno uživanje u glazbi, upravo su je pronašli. Na umu, doduše, treba imati da postoji i izdanje Premium koje stoji 6,49 eura, a kojim se uklanjaju oglasi te se time osigurava podrška razvojnom inženjeru koji stoji iz aplikacije.