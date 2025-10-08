Kagi News - agregirani pregled dnevnih novosti s naglaskom na privatnosti i kvalitetu

Riječ je o aplikaciji koja se usredotočuje na prikaz dnevnih novosti u sažetom obliku i to tako da se korisnicima ponude sve relevantne činjenice (ne i nečija mišljenja) s višestrukim perspektivama u svega pet minuta…

Matija Gračanin srijeda, 8. listopada 2025. u 06:22
OSNOVNI PODACI
Naziv Kagi News
Namjena Sažeti pregled dnevnih vijesti
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Kagi News se na prvi pogled čini kao tek još jedna platforma koja nudi pregled dnevnih novosti, no za razliku od brojnih drugih aplikacija slične namjene, ova se usredotočuje na prikaz novosti u vrlo sažetom obliku donoseći ključne činjenice i brzi pregled različitih perspektiva istoga događaja uz primjeru drugih relevantnih podataka, pri čemu se izbjegavaju clickbait naslovi i poticanje beskonačnog skrolanja.

Za korištenje aplikacije nije potrebna prijava ni registracija, a Kagi News svakodnevno prati na tisuće RSS feedova, a zatim uz malenu pomoć umjetne inteligencije, tako prikupljenu poveću količinu sadržaja destilira u sveobuhvatni dnevni izvještaj uvijek u usto vrijeme (obično oko podneva po UTC vremenu).

Pregledavanje sadržaja dodatno je pojednostavljeno jer je sve razvrstano u generalne kategorije unutar kojih su opet jasno naznačene teme (kategorije je moguće i birati, a tu je i kategorija s vijestima iz Hrvatske). Pod svakom se kategorijom prikazuje 12 ključnih priča s time da je broj priča moguće smanjiti u postavkama, a važno je i to što se jasno navode izvori čime se postiže i određena razina transparentnosti i vjerodostojnosti.

Jedna od ključnih prednosti aplikacije je i činjenica da se navode i drugi pogledi na određenu temu ili događaj čime se izbjegava algoritamsko zatvaranje u određene okvire informacija, a svakako je pohvalno i to što nema praćenja kao i reklama. U svakom slučaju, Kagi News se doista nameće kao odlično rješenje za dnevni agregirani pregled novosti kojim se izbjegava pristranost i informacijski šum.



