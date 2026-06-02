KiteSend – jednostavna, sigurna i izravna razmjena datoteka između dva uređaja

Riječ je o još jednom rješenju koje se specijalizira za jednostavnu i izravnu razmjenu datoteka između dva uređaja bez potrebe za oblakom, a koje je potencijalno zanimljivo i jer iza njega stoji autor unutar granica EU, iz Italije…

Matija Gračanin utorak, 2. lipnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv KiteSend  
Namjena Izravna razmjena datoteka između uređaja
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

KiteSend je aplikacija koja se postavlja kao praktičan kanal za prijenos datoteka između dvaju uređaja, bez potrebe za servisom u oblaku. Ono što je odmah evidentno, svakako je činjenica da je nastao čisto iz praktične potrebe, a ne iz želje da se replicira neka od sličnih aplikacija ili servisa.

Može raditi na dva načina; u lokalnom će pretražiti uređaje na istoj Wi‑Fi mreži te zatim slati datoteke maksimalnom dostupnom brzinom (korisno upravo za kućne korisnike), a u WAN načinu će generirati QR kod ili poveznicu koju će primatelj otvoriti u web pregledniku.

Doduše, važno je naglasiti i to da se prijenos odvija izravno između uređaja, s time da je komunikacija šifrirana s kraja na kraj i to uz AES‑256‑GCM, a to znači da je komunikacija doista dobro zaštićena što će biti važno svima onima koji žele osigurati visoku razinu privatnosti.

Sučelje je maksimalno jednostavno i čitavu je stvar doista vrlo lako koristiti, samo se odabere način slanja, označe datoteka i prijenos može započeti. Nema potrebe za registracijom korisničkog računa, ne čuvaju se podaci, nema pregleda povijesti razmjene datoteka niti se one zadržavaju bilo nekom poslužitelji.

Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti posve besplatno, pa svi oni koji traže praktičan način za izravnu razmjenu datoteku s visokom razinom privatnosti, svakako bi mogli priliku dati upravo KiteSendu, čak i i ako već koriste neko slično rješenje.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi