KiteSend – jednostavna, sigurna i izravna razmjena datoteka između dva uređaja

Riječ je o još jednom rješenju koje se specijalizira za jednostavnu i izravnu razmjenu datoteka između dva uređaja bez potrebe za oblakom, a koje je potencijalno zanimljivo i jer iza njega stoji autor unutar granica EU, iz Italije…

OSNOVNI PODACI Naziv KiteSend Namjena Izravna razmjena datoteka između uređaja Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

KiteSend je aplikacija koja se postavlja kao praktičan kanal za prijenos datoteka između dvaju uređaja, bez potrebe za servisom u oblaku. Ono što je odmah evidentno, svakako je činjenica da je nastao čisto iz praktične potrebe, a ne iz želje da se replicira neka od sličnih aplikacija ili servisa.

Može raditi na dva načina; u lokalnom će pretražiti uređaje na istoj Wi‑Fi mreži te zatim slati datoteke maksimalnom dostupnom brzinom (korisno upravo za kućne korisnike), a u WAN načinu će generirati QR kod ili poveznicu koju će primatelj otvoriti u web pregledniku.

Doduše, važno je naglasiti i to da se prijenos odvija izravno između uređaja, s time da je komunikacija šifrirana s kraja na kraj i to uz AES‑256‑GCM, a to znači da je komunikacija doista dobro zaštićena što će biti važno svima onima koji žele osigurati visoku razinu privatnosti.

Sučelje je maksimalno jednostavno i čitavu je stvar doista vrlo lako koristiti, samo se odabere način slanja, označe datoteka i prijenos može započeti. Nema potrebe za registracijom korisničkog računa, ne čuvaju se podaci, nema pregleda povijesti razmjene datoteka niti se one zadržavaju bilo nekom poslužitelji.

Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti posve besplatno, pa svi oni koji traže praktičan način za izravnu razmjenu datoteku s visokom razinom privatnosti, svakako bi mogli priliku dati upravo KiteSendu, čak i i ako već koriste neko slično rješenje.