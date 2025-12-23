Kiwix - aplikacija otvorena koda za izvanmrežni pristup nizu obrazovnih sadržaja

Riječ je o relativno poznatoj aplikaciji otvorena koda koja omogućava da se na jednostavan način preuzme raznovrsni obrazovni sadržaj u digitalnom obliku, a onda da ga se može koristiti i onda kada nije dostupna internetska veza…

Matija Gračanin utorak, 23. prosinca 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Kiwix
Namjena Nudi pristup obrazovnom sadržaju
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Kiwix je aplikacija otvorena koda koja nudi pristup čitavom nizu obrazovnih i sličnih sadržaja, a zapravo je zamišljena tako da se dostupan sadržaj najprije preuzme (sve je arhivirano u kompaktnom ZIM formatu) kako bi ga se kasnije moglo koristiti i onda kada nema dostupne internetske veze.

Sama je aplikacija prilično jednostavna, a sve počinje tako da se nakon instalacije klikne na biblioteku te se u popisu izabere sadržaj koji se želi preuzeti. Tu doista ima svega, od tematskih sadržaja s Wikipedije, preko sadržaja dostupnih putem projekta Gutenberga, pa sve do sadržaja dostupnog putem Stack Exchangea ili raznovrsne dokumentacije.

Popis sadržaja prilično je izdašan, no dobro je to što ga je moguće pretraživati, a jednom kada je sadržaj preuzet, aplikacija će ga indeksirati i pripremiti za korištenje na pametnom telefonu te se dana mogu pregledavati članci, elektroničke knjige i drugi sadržaj kao što bi se to radilo putem nekog od web preglednika.

Nekih posebno naprednih opcija i mogućnosti sama aplikacija ne nudi, no tu su ipak neki praktični detalji kao što je mogućnost razmjene sadržaja s drugih uređaja, podrška za dodavanje i upravljanje bookmarcima, pokretanje bežične priključne točke kojoj mogu pristupiti drugi pametni telefoni i još pokoja sitnica. U svakom slučaju, vrijedi probati.



