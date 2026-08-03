Latent - domaća aplikacija koja pretvara pametni telefon u analogni fotoaparat

Svima onima kojima nedostaje analogna fotografija s ovom će domaćom aplikacijom doći na svoje. Naime, Latent pretvara pametne telefone u analogne fotoaparate podsjećajući da se nekoć koristio film i da ništa nije bilo instantno kao što je u doba digitalnih kamera…

OSNOVNI PODACI Naziv Latent Namjena Pretvara smartfon u analogni fotoaparat Android Nema iOS App Store Cijena Besplatan / od 0,99 eur

Mnogi osjećaju duboku nostalgiju za analognom fotografijom, pa ni ne čudi da postoji niz aplikacija koje tu nostalgiju nastoje ublažiti. Latent je domaća aplikacija iza koje stoji Ive Grbić, nezavisni razvojni inženjer iz Zadra, a koji području analogne fotografije u digitalnom dobu pristupa na bitno drukčiji način od većine konkurencije.

Naime, umjesto jednostavnog primjenjivanja raznovrsnih filtera na već snimljene fotografije, ova aplikacija pametne telefone pretvara u svojevrsni analogni fotoaparat koji korisnike prisiljava na sasvim drukčiji ritam fotografiranja. Štoviše, koncept je zapravo prenesen iz doba kada se koristio klasični film, sve da bi osjećaj nostalgije bio tim potpuniji.

Tako se na raspolaganje dobiva rola od 36 kadrova, a sam se kadar hvata kroz razmjerno malo tražilo na zaslonu, dok mogućnosti pregleda snimljenog, naknadnog brisanja ili ponavljanja loših snimaka zapravo uopće nema. Tek kada se iskoristi čitava rola, počinje proces „razvijanja“ koji traje punih 48 sati, čime se ujedno rekreira i onaj dobro poznati osjećaj iščekivanja.

S estetske strane, aplikacija nastoji postići što je vjerniju moguću emulaciju pojedinih vrsta filma (to podrazumijeva specifične tonske krivulje, zrnatost i halaciju), a sve se izravno odrađuje na samom telefonu (oslanja se na GPU). Jasno, time se izbjegava korištenje online servisa, ali se tako štiti i privatnost budući da sve ostaje na samom uređaju.

Besplatna inačica daje jednu rolu mjesečno, a onima kojima to nikako neće biti dovoljno, na raspolaganju je pretplata Latent Unlimited za neograničeno ispucavanje rola i pristup svim emulacijama koja stoji 2,99 eura mjesečno ili 29,99 eura godišnje, dok se pojedinačne role mogu dokupiti po cijeni od 0,99 eura.