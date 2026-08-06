LifeEngine - pomaže pri stvaranju i održavanju zdravih navika

Stvaranje zdravih navika nije jednostavan proces, a još je manje jednostavno održavati stečene navike i ne pokleknuti preda raznim izazovima. Srećom, postoje aplikacije koje upravo u tome žele pomoći, a LifeEngine je još jedna takva koja se oslanja na gejmifikaciju…

OSNOVNI PODACI Naziv LifeEngine Namjena Stvaranje i održavanje zdravih navika Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 10,99 eura mj, 54,99 eura godišnje ili 53,99 eura jednokratno (Pro)

Aplikacija koje se postavljaju kao digitalni pomoćnici koji se specijaliziraju da omoguće stvaranje i održavanje zdravih navika, čak i onima kojima nedostaje dovoljno samodiscipline ili koji često ne uspijevaju pridržavati se zadanog plana, ima i više nego dovoljno. No, uvijek ima mjesto za nova imena baš kao što je LifeEngine.

Sama se aplikacija svrstava u sredinu ponude balansirajući između aplikacija koje su pretrpane mogućnostima i onima koje se zapravo svode na tek obične liste zadataka; ova aplikacija stjecanje dobrih navika (ili rješavanje onih loših) pretvara u gejminificirani proces kod kojega se skupljaju bodovi i cijeni se održavanje kontinuiteta (nešto što je iznimno važno upravo kad se želi steći neka dobra navika).

Od drugih aplikacija odskače već samim sučeljem i vizualnim dojmom, no ne može se reći da nije sve pregledno i jednostavno. Konceptualno gledano, sve se vrti oko skupljanja bodova (XP) i održavanje nizova (streaks). Svaka odrađena navika ili zadatak donosi osnovne bodove, dok se kontinuitet i balansirano odrađivanje različitih kategorija nagrađuje dodatnim množiteljima.

Moguće je napraviti proizvoljan broj navika kroz više od deset već definiranih kategorija (od fitnesa i produktivnosti preko zdravog spavanje pa sve do financija), uz mogućnost grupiranja svega što je definirano u rutine (jutarnje, večernje i slično). Tu su i zgodni dodaci kao što su tajmeri prilagođeni za korištenje tijekom koncentriranog rada ili predlošci rutina koji se temelje na poznatim tehnikama učenja.

Naravno, tu je i čitav niz statističkih uvida, a na odmet nisu ni praktični widgeti i brojni drugi detalji i sitnice. Osnovna inačica aplikacije je besplatna no prilično ograničena, ali zato je tu izdanje Pro koje stoji 10,99 eura mjesečno, 54,99 eura godišnje ili 53,99 eura jednokratno u kojem se dobivaju sve mogućnosti, pa čak i asistent pogonjen umjetnom inteligencijom.