Listy - ljepuškasta i sposobna aplikacija za stvaranje i upravljanje listama

Premda je Listy načelno aplikacija koja se specijalizira za stvaranje prilagođenih popisa, u suštini je riječ o aplikaciji koja pomaže organizirati raznovrstan sadržaj u formi lista; od omiljenih filmova i knjiga, preko videoigara, pa sve do internetskih poveznica ili čak vina ili piva…

Matija Gračanin ponedjeljak, 13. listopada 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Listy
Namjena Upravljanje listama i organizacija sadržaja
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 12,99 eur godišnje ili 43,99 eur jednokratno (Listy+)

Listy je, baš kao što se već prema njezinu nazivu to može zaključiti, aplikacija koja se specijalizira za stvaranje i upravljanje prilagođenim popisima, ali koja je koncipirana kao osobni alat za organizaciju i praćenje omiljenog sadržaja. Drugim riječima, omogućuje da se na jednom mjestu može pregledno popisivati i onda pratiti omiljene filmove, serije, knjige, videoigre, restorane, pa čak i vina ili piva.

Ključna prednost aplikacije, barem u odnosu na druge tradicionalne aplikacije ovoga tipa, nalazi se u načinu na koji je zamišljena. Naime, omogućuje da se za svaku od ponuđenih kategorija kao što su filmovi, knjige, TV serije, videoigre ili poveznice, kreiraju zasebne vizualno prilagođene liste, a nakon što se sadržaj doda, Listy će automatski povući relevantne podatke s Interneta.

Štoviše, i sam unos podataka je također odlično riješen. Osim što je moguće podijeliti sadržaj iz drugih aplikacija s Listyjem, kada se počne tipkati naziv filma, knjige ili igre, odmah će se ponuditi i prijedlozi, a onda će uslijediti i prikupljanje metapodataka. U same je popise moguće spremiti poveznice iz bilo koje aplikacije, mogu se dodati i klasične oznake ili kraće bilješke te se sve može organizirati u mape i razdvojiti poslovne i privatne liste.

Tu su u jednostavni popisi zadataka (zadatke je moguće označiti kao dovršene ili da su na čekanju), tu je i opcija filtriranja prema statusu, sortiranja po naslovu, ocjeni ili datumu, dok su tu i brojne druge opcije i detalji zbog kojih se Listy uspijeva nametnuti kao jedna od ponajboljih aplikacija ovoga tipa.

Stoga uopće ne čudi da je Listy prilično popularan među korisnicima, a premda je besplatno izdanje ograničeno, ono je dovoljno funkcionalno čak i za svakodnevno korištenje. Ipak, za više je mogućnosti tu izdanje Listy+ koje stoji 12,99 eura godišnje ili 43,99 eura jednokratno u kojem se dobivaju stvarčice kao što je opcija zaključavanja sadržaja, dodavanje prilagođenih ikona, dodatno filtriranje te drugo.



