Lockify - skriveni trezor za pohranu osjetljivih i povjerljivih datoteka

Premda neki pametni telefoni već nude ugrađenu mogućnost za sigurnu pohranu povjerljivih datoteka, ima i onih kod kojih je za takvo što potrebno osloniti se na zasebne aplikacije. Lockify je upravo takvo rješenje…

OSNOVNI PODACI Naziv Lockify Namjena Trezor za sigurnu pozranu datoteka Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Lockify je potencijalno korisna aplikacija koja se može maskirati u klasični i vrlo jednostavan kalkulator (promijenit će se i naziv aplikacije), no zapravo u pozadini stvara poseban, snažno šifrirani trezor u koji je moguće sigurno pohraniti slike, dokumente ili druge datoteke te tako osigurati da im mogu pristupiti samo oni koji znaju taj trezor otključati.

Za otključavanje je potrebno proći dva koraka, na najprije je potrebno definirati PIN koji će se utipkati u sučelje kalkulatora te dvaput kliknuti na znak jednako, a onda je još potrebno potvrditi ulaz biometrijom. Jednom kada je to učinjeno, trezor će biti dešifrirani i otvoren. Ono što treba imati na umu svakako je činjenica da je Lockify konceptualno zamišljen kao i druge slične aplikacije ovoga tipa.

To znači da je datoteke potrebno preseliti u trezor i izbrisati s njihovih izvornih lokacija kako bi bile zaštićene (na to će sama aplikacija i upozoriti upravo kod premještanja). Svakako je dobro to što će se sam Lockify pobrinuti da trezor bude automatski zaključan nakon isključivanja zaslona, a tu je i mogućnost resetiranja definiranog PIN-a (sve je potrebno potvrditi biometrijom).

Da bi stvar bila još bolja, Lockify radi u potpunosti bez potrebe za internetskom vezom, ne prikazuje oglase, nudi i podršku za izradu pričuvnih kopija, a može ga se koristiti i sasvim besplatno. Ukratko, oni koji traže jednostavno rješenje za sigurnu pohranu osjetljivih datoteka koje je teže detektirati i pronaći na pametnom telefonu, ovo je aplikaciju koju bi mogli probati.