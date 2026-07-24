LRCStudio - sinkroniziranje tekstova pjesama s glazbom izravno na smartfonu

LRC Studio je popularna aplikacija za Android pametne telefone koja se specijalizira za jednostavno stvaranje i uređivanje LRC datoteka, odnosno, da se izravno na smartfonu sinkroniziraju tekstovi pjesama s glazbenim datotekama…

OSNOVNI PODACI Naziv LRCStudio Namjena Izrada i uređivanje LRC datoteka na smartfonu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

LRCStudio je strogo namjenska aplikacija koja omogućuje da se na relativno jednostavan način ručno sinkroniziraju tekstovi pjesama s glazbenim datotekama i da se tako zapravo samostalno naprave ili uređuju dobro poznate LRC datoteke koje obično podržavaju reproduktori glazbe kako bi prikazivali tekst pjesme koja se reproducira.

Ključni element aplikacije je zapravo vizualni editor unutar kojeg se najprije učitava tekst same pjesme, a potom će se u stvarnom vremenu dodavati vremenske oznake dok će sama pjesma biti reproducirana u pozadini (sama aplikacija ima integrirani reproduktor glazbe, a podržani su tipični audioformati).

Samo sučelje aplikacije je vrlo jednostavno i sve je podređeno jednostavnom stvaranju i uređivanju LRC datoteka, a svakako je dobro i to što će se s ovom aplikacijom snaći i totalni početnici. Doduše, tu na umu treba imati da je za ovakav način rada potrebno strpljenje i preciznost, a nema pomoći umjetne inteligencije ni bilo kakvog mehanizma za automatizaciju.

Drugim riječima, premda se LRCStudio može koristiti za stvaranje sinkroniziranih tekstova pjesama, zapravo će se praktičnijim pokazati onda kada se žele unijeti određene korekcije u već postojeće LRC datoteke ili kada se želi samo provjeriti je li neki tekst pjesme koji se ima u kolekciji dobro sinkroniziran. Naravno, aplikacija se može koristiti posve besplatno.