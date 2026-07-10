Lumo - pametni AI pomoćnik s osobitim naglaskom na privatnost podataka

Proton je švicarska tvrtka dobro poznata po rješenjima kod kojih je naglasak stavljen na privatnost podataka i sigurnost, a već neko vrijeme u svojemu portfelju nude i asistenta pogonjenog umjetnom inteligencijom…

OSNOVNI PODACI Naziv Lumo Namjena AI pomoćnik sa zaštitom podataka Android Google Play / F-Droid iOS App Store Cijena Besplatan / 9,99 eur mjesečno (Lumo AI Plus)

Tržište AI pomoćnika prilično je zgusnuto, no dobar se dio rješenja u pozadini oslanja na poznate AI platforme koje su obično prilično gladne za podacima koje koriste za daljnje treniranje i prilagođavanje modela. Lumo je još jedan pomoćnik, no kod kojega je osobit naglasak stavljen upravo na privatnost podataka.

Ovo potonje ne treba čuditi budući da iza ovoga pomoćnika stoji Proton, dobro poznata švicarska tvrtka koja je izgradila svoju reputaciju na šifriranju i digitalnoj privatnosti, pa Lumo biti zanimljiv svima onima koji traže AI pomoćnika, ali koji funkcionira na principu zero-access enkripcije.

To zapravo znači da se razgovori ne pohranjuju na poslužiteljima, ne koriste se za treniranje budućih modela, niti se dijele s trećim stranama, a sve je lako provjerljivo budući da je ovdje riječ o projektu otvorena koda. S funkcionalne strane, sam Lumo se ne razlikuje pretjerano od drugih sličnih rješenja.

S Lumom se vodi dijalog unosom teksta ili prepoznavanjem govora, a nudi mogućnost pretraživanja weba, generiranje i uređivanje slika, ali i analizu dokumenata. Moguće je birati između više modela (Lumo 2.0 Lite i Lumo 2.0 Max), te birati između dva modaliteta rada i to Fast i Thinking, ovisno o tome što se želi postići. Naravno, osnovna inačica je besplatna, ali za manje ograničenja potrebno je plaćati pretplatu za izdanje Lumo AI Plus što stoji 9,99 eura mjesečno.