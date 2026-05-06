Lyra - praktična višeplatformska aplikacija za slušanje glazbe i podcastova

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja omogućava slušanje glazbe, neku od brojnih internetskih radijskih postaja te podcastova, a ističe se jednostavnošću, solidno osmišljenim sučeljem, ali i ponudom glazbe te praktičnim mogućnostima…

OSNOVNI PODACI Naziv Lyra Namjena Slušanje internetskog radija i podcastova Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 2,99 eur mj ili 19,99 eur godišnje (Premium)

Konkurencija među aplikacijama za streaming glazbe i to podjednako onima koje se usredotočuju na slušanja brojnih internetskih radijskih postaja i podcastova, neupitno je prilično žestoka. Ipak, Lyra se uspijeva nametnuti kao oku ugodno i praktično rješenje u kojima će uživati svi oni koji trače jednostavan način za slušanje glazbe.

Sučelje je jednostavno i odudara od klasičnih aplikacija koja nude pristup brojnim internetskim radijskim postajama ili podcastova i više podsjeća na klasični streaming servis (ponešto podsjeća na Spotify). No, ono što je najvažnije, svakako je činjenica da je sučelje dobro promišljeno i da sve radi vrlo glatko.

Premda je aplikacija zamišljena tako da se prijavi s vlastitim korisničkim računom, moguće je aplikaciji koristiti kao gost te uživati u brojnim playlistama (moguće je uvoziti playliste s drugih servisa kao što su Spotify, Deezer i Youtube), radijskim postajama ili podcastovima. Naravno, podržano je pretraživanje kako bi se lakše došlo do sadržaja koji se želi (podržava i pretraživanje Youtubea), no više se naglašava preslušavanje kuriranih playlista nego samo pretraživanje.

Dakako, Lyra nudi većinu mogućnosti kakve bi se i očekivale od aplikacije ovoga tipa, pa je tu podrška za castanje, ugrađeni ekvalizator, tajmer za spavanje, prikaz tekstova pjesama i još štošta. Na umu samo treba imati da je besplatno izdanje ograničeno, a za sve je mogućnosti potrebno plaćati pretplatu za izdanje Premium koja stoji 2,99 eura mjesečno ili 19,99 eura godišnje.